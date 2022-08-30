أحمد كريمة: الزوج مكلف بخدمة زوجته في المنزل.. فيديو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، أن الفقهاء تحدثوا في حكم خدمة الزوجة لزوجها وحكم خدمة الزوج لزوجته.

وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، أن الفقهاء اتفقوا على أن الزوجة عليها أن تخدم زوجها وـن الزوج يعاونها.

وأضاف احمد كريمة:" الزوج مكلف بخدمة زوجته في المنزل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يساعد في الأعمال المنزلية".

خدمة الزوجة للزوج

وتابع احمد كريمة :" جمهور الفقهاء عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أكدوا أن خدمة الزوجة للزوج لا تجب لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة، ومذهب الحنفية اكدوا أنه من الواجب أن تخدم الزوجة زوجها ".

واكمل احمد كريمة:" الزوجة تحصل على أجر وثواب عندما تعين زوجها بالخدمة بدون تعسف من الزوج".