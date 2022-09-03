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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حياة كريمة | وزير الصحة : تطوير 68 وحدة ومركزًا طبيًا في المنوفية

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء اليوم السبت، مع مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية بمحافظة المنوفية، والاطمئان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع وكلاء الوزارة بالمحافظات، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المنظومة الصحية والعمل على حلها، ومراجعة الخدمات المقدمة للمرضى والتأكد من جودتها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية، طبقًا لتعداد السكان، والتوزيع الجغرافي للمنشآت الطبية والتي تشمل 28 مستشفى و254 وحدة صحية ومركز صحة، كما تابع الوزير الطاقة الاستيعابية لتلك المستشفيات ونسب الإشغال، بالإضافة موقف توافر القوى البشرية العاملين بتلك المستشفيات بمختلف التخصصات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع معدلات الإنجاز في مشروعات تطوير 68 وحدة ومركز طبي، مدرجين ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، كما اطلع الوزير على معدلات الإنجاز بمشروعات التطوير بمستشفيات (تلا، حميات أشمون، حميات منوف).

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع معدلات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سواء التطعيم الجديد أو الجرعات التنشيطية، حيث بلغت نسبة التطعيمات 80% من المستهدف.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع تقارير الفريق المركزي للرقابة والمتابعة بشأن المنشآت الطبية بمحافظة المنوفية، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن صحة وسلامة جميع المرضى والعاملين بالمستشفيات.

حضر الاجتماع الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

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وزير الصحة خالد عبدالغفار المنوفية اشمون منوف

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