خاص| أبو الليف يكشف حقيقة زواجه من الفنانة اللبنانية نانيتا

نفى الفنان أبو الليف وجود أي علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة اللبنانية نانيتا، وأن علاقتهما مجرد صداقة.

وقال أبو الليف، في تصريح لـ “صدى البلد”: أنا راجل متجوز ومش هتجوز تاني، والفنانة اللبنانية نانيتا صديقة عزيزة وفيه بينا كل خير".

يذكر أن انضم الفنان نادر أبو الليف، لأسرة مسرحية فندق الاحلام " مسرح كوم" للمخرج أحمد كامل ويبدأ نجوم العرض استكمال البروفات الأسبوع المقبل، يجسد أبو الليف شخصية مطرب بالفندق .

وقال المخرج أحمد كامل أن فكرة مسرح كوم نفس فكرة الست كوم حلقات منفصله على خشبة المسرح، وهيتم تصويرها للعرض التليفزيونى .

وأضاف المخرج أحمد كامل جارى التعاقد مع نجوم أخرى للعرض ويضم العرض بعض الوجوه الصاعدة.