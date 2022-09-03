عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| أبو الليف يكشف حقيقة زواجه من الفنانة اللبنانية نانيتا

ابو الليف ونانيتا
ابو الليف ونانيتا

نفى الفنان أبو الليف وجود أي علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة اللبنانية نانيتا، وأن علاقتهما مجرد صداقة.

 

وقال أبو الليف، في تصريح لـ “صدى البلد”: أنا راجل متجوز ومش هتجوز تاني، والفنانة اللبنانية نانيتا صديقة عزيزة وفيه بينا كل خير".

تفاصيل شخصية نادر أبو الليف في مسرحية فندق الأحلام

ياخدوا إجراء قانوني.. أبو الليف: لم أتهم الموسيقيين بالرشوة

يذكر أن انضم الفنان نادر أبو الليف، لأسرة مسرحية فندق الاحلام " مسرح كوم"  للمخرج أحمد كامل ويبدأ نجوم العرض استكمال  البروفات الأسبوع المقبل، يجسد أبو الليف شخصية مطرب بالفندق .

وقال المخرج أحمد كامل أن فكرة مسرح كوم نفس فكرة الست كوم حلقات منفصله على خشبة المسرح، وهيتم تصويرها للعرض التليفزيونى .

وأضاف المخرج أحمد كامل جارى التعاقد مع نجوم أخرى للعرض ويضم العرض بعض الوجوه الصاعدة.

أبو الليف الفنان أبو الليف نانيتا الفنانة اللبنانية نانيتا أحمد كامل المخرج أحمد كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإشبيلية (3-0) في الدوري الإسباني

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

دخل في اكتئاب.. انفراجة في أزمة كهربا بسبب "الدّين الأبيض"

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

موضوعات متعلقة

ظهور صديقة ليوناردو بعد الانفصال|شاهد

حلمي بكر: أتمنى أن يرشح مصطفى كامل نفسه لانتخابات نقابة الموسيقيين

سيرين عبد النور: أتمنى حد عمل يجمعني بالفنانة أنغام

اليوم .. مايا دياب تحيي حفلا غنائيا في لبنان

سمية درويش: متحمسة لطرح أغنية رمانة | خاص

كدة كدة ميت.. شاهد عيان: إهمال طبي السبب في وفاة جورج الراسي

أخبار الفن| نجل راغب علامة يصدم جمهور والده.. مفاجآت في حادث جورج الراسي

نوستالجيا.. ذكريات الفنان ماهر سليم "زيكا" في بوجي وطمطم

ترشيحاتنا

وصلت إلى 8005 قضايا..غرامة 2 مليون جنيه عقوبة التهرب الضريبى

مكتوب على ذراعه | فنانة شهيرة : رأيت المهدي المنتظر بالمنام وكنت بنتفض

محافظ الشرقية: نغلق المزلقانات غير الشرعية بالسكة الحديد والمواطنون يعيدون فتحها|فيديو

بمشاركة حجازي وطارق حامد | اتحاد جدة يتعادل سلبيًا مع الاتفاق بالدوري السعودي

فرج عامر: كان لازم أمشي عشان الناس تعرف عملت إيه لـ سموحة

ليه؟ الباز يحذر من هاشتاج متصدر تويتر | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاحة آخر الليل.. طرق علاج مواليد برج الحمل من الحسد والطاقة السلبية

ماعرفش يعتدي عليها رماها من القطار..متحرش يقتل امرأة أمام طفلها بالهند

رفضوه في النصر وطردوه من البنك الأهلي.. محمد أبو جبل "حارس بلا مرمى"

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. تقلية الفول المدشوش

فيديو

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

سقط مصدومًا| مأساة طبيب الشرقية .. فقد ابنته وأصيب أبناؤه الأربعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ