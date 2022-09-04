تعرف علي الأوراق المطلوبة لـ تمهيدي الماجستير بـ كلية الإعلام جامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، مد فترة التقديم للالتحاق بـ تمهيدي الماجستير للعام الدراسي 2022 / 2023 ، حتى يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022.

وتقدم كلية الإعلام جامعة القاهرة مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا للراغبين في التقدم لـ تمهيدي الماجستير في مختلف التخصصات منها :

دبلوم مهني في الانتاج التليفزيوني

دبلوم مهني في الاتصال السياسي

دبلوم مهني في الاعلام الرقمي والامن المعلوماتي.

دبلوم مهني في التسويق الالكتروني.

دبلوم مهني في الصحافة الرقمية.

دبلوم مهني في اخلاقيات الاعلام وتشريعاته.

دبلوم مهني في إدارة الاعلام واقتصادياته باللغة العربية.

دبلوم مهني في إدارة الاعلام واقتصادياته باللغة الانجليزية.

الماجستير المهني في علوم الاعلام باسلوب التعلم الالكتروني.

الماجستير المهني في الانتاج التليفزيوني.

الماجستير المهني في الاتصال السياسي.

ويمكنك التسجيل للتقدم في تمهيدي الماجستير بـ كلية الإعلام جامعة القاهرة للعام الدراسي 2022/ 2023 من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/fe6a1Yw7CFYFSjTJ9



وقالت كلية الإعلام جامعة القاهرة أن تمهيدي الماجستير يقتصر فقط على خريجي كليات وأقسام الإعلام فقط

الأوراق المطلوبة لـ تمهيدي الماجستير بـ كلية الإعلام جامعة القاهرة

- اصل شهادة البكالوريوس تقدير عام جيد على الأقل

-اصل شهادة الميلاد

- يتوجب على الطلبة خريجي الجامعات غير الحكومية احضار شهادة معادلة درجة البكالوريوس مختومة وموقعة من المجلس الأعلى للجامعات

- 6 صور شخصية

- صورة البطاقة

-على خريجي الشعبة العربية احضار شهادة التويفل بمعدل نجاح 450 درجة من (مركز اللغات والترجمة بآداب القاهرة - الجامعة الامريكية المعد البريطاني )

-يعفى خريجي الشعبة الانجليزية من الكلية والكليات الخاصة شعبة انجليزي من احضار التويفل

-خطاب من الكلية بعدم وجود برنامج دراسات عليا ولا يوجد بروتوكول تعاون مع جامعات اخرى (لغير خريجي اعلام القاهرة)

-الموقف من التجنيد للطلبة الذكور

-باقي الرسوم الدراسية بعد النجاح في امتحان القبول

وكانت قد حظيت مشروعات برامج الدراسات العليا المهنية بـ كلية الإعلام جامعة القاهرة فى مسابقة مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي تحت إشراف الإعلامي والصحفى الكبير عبد الجواد أبو كب على أفضل عمل في الإعلام الرقمي عن مشروع " ميتافيرس …الفرص والتحديات"، الذي تم تحت إشراف د/ عثمان فكري ، إيناس يس بمادة مشروع التخرج بالدبلوم المهني في الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي.

وفاز بأفضل عمل تلفزيوني: مشروع " الضمور العضلي " إشراف د /بسنت مراد ، إبراهيم السيد بمادة الإخراج التلفزيوني بالدبلوم المهني في الإنتاج التليفزيوني.

وفاز بافضل إعلان: مشروع “Warm Egypt” إشراف الدكتورة سلوى العوالي ، الدكتورة حياة بدر بمادة الحملات السياسية بالدبلوم المهني للاتصال السياسي.

وعلى مستوى البحوث والدراسات العلمية فاز بالمركز الرابع بحث بعنوان " أثر التغطية الإعلامية للخطة القومية للموارد المائية بالصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تقييم الجمهور لأداء الحكومة المصرية " للباحثة د. منة الله حسين مأمون المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وفاز بالمركز الخامس بحث بعنوان " الصورة المدركة لرؤية مصر 2030 وانعكاساتها على تقييم الجمهور لأداء الدولة المصرية: دراسة كيفية " للباحثة ، ماهيتاب جمال المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

والجدير بالذكر فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول في اللقاء القمي الثاني في المعلومات العلمية والعامة للجامعات المصرية "كأس المعرفة"، والذي نظمته جامعة عين شمس خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2022، حيث استطاع فريق جامعة القاهرة الفوز على جميع الفرق التي قابلته سواء في دور المجموعات أو الدور النهائي للمسابقة، مما أهله للفوز بالمركز الأول وبفارق كبير بينه وبين أقرب منافسيه الفائز بالمركز الثاني.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطلاب الفائزين على مشاركتهم المُشرفة فى مختلف المحافل وتمثيلهم للجامعة بتميز

وضم الفريق الفائز كلا من: الطالب عبد الوهاب حسن عبد الوهاب من كلية الصيدلة، والطالب أحمد محمد ممدوح من كلية الحقوق، والطالبة نورهان أسامة عبد الحليم من كلية الصيدلة، والطالبة هدى شريف عيد من كلية طب الفم والأسنان.