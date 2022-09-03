بمشاركة حجازي وطارق حامد | اتحاد جدة يتعادل سلبيًا مع الاتفاق بالدوري السعودي

انتهت مباراة اتحاد جدة والاتفاق بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وشهدت المباراة حصول يوسف نياكاتي، لاعب فريق الاتفاق السعودي، على بطاقة حمراء في الدقيقة 94.

وشهدت المباراة أيضاً، تواجد طارق حامد وأحمد حجازي في التشكيل الأساسي منذ البداية مع فريق اتحاد جدة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:.



حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.



خط الدفاع: عمر هوساوي ، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي.



خط الوسط: برونو هنريكي، طارق حامد، حمدان الشمراني، عبدالرحمن العبود.



خط الهجوم: إيجور كورنادو، رومارينيو، هيلدر كوستا.

وبهذه النتيجة، يحتل اتحاد جدة المركز السادس من ترتيب الجدول برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق الاتفاق في المركز الحادي عشر بنقطة وحيدة.