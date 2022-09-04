إيمي سمير غانم: كنت بنت منبوذة في المدرسة.. وبزغزغ المدرسين| نوستالجيا

لعبت المدرسة فصلاً هاماً في حياة الفنانة إيمي سمير غانم فكانت المدرسة دائماً صاحبة الفضل الأول وتحمل الذكريات الأولى لها، ولكل منّا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة في مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقًا كبيرًا، وحفرت في أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التي أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وكثير من الفنانين لا نعرف عنهم معلومات تخص حياتهم الدراسية ومستواهم التعليمي، الأمر الذي يفاجئنا في بعض الأوقات بحصولهم على مجاميع عالية واجتهادهم في دراستهم، بجانب نجاحهم في التمثيل أو على عكس ذلك.

وفى هذا التقرير نرصد ذكريات الفنانة إيمي سمير غانم مع الدراسة.

الفنانة إيمي سمير

إيمي سمير غانم كنت غلبانة و زي البت المنبوذة فى المدرسة

واسترجعت الفنانة إيمي سمير غانم، ذكرياتها فى مرحلة الطفولة والمدرسة، وحكت الفنانة دنيا في لقاء تلفزيوني سابق لها على شاشة فضائية «دي ام سي» من خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة الإعلامية إسعاد يونس، أن فترة المدرسة لم تكن فترة مميزة بنسبة لها حيث انها كانت هادية جدا فى صغرها، مردفة:"كانت طول الوقت ساكتة دلوقتى إتحولت".

وأضافت أنها لم تكن تمتلك صدقات مميزة اثناء فترة المدرسة وانها كانت وحيدة، وانها كانت إذا ارادت ان تبحث عن صديقية كانت تحاول البحث عن ما يشبها فى هدوائها فتحكي “ أنا كنت غلبانة أوي، كنت بدور أشوف أي حد غلبان عشان أصاحبه، لأني كنت زي البت المنبوذة كده، فكنت بدور على اللي شكلي، ويا سلام بقى لو كانت شاطرة عشان تذاكر لي”.

إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم: كنت بخاف انزل الفسحة وبستخبى تحت الديسك

وحكت إيضآ إيمي سمير غانم، انها كانت تخشي من الاختلاط بين زملائها وتخاف من النزول فى الفسحة اثناء المدرسة فتقول" أنا وأصحابي كنا منبوذين، أنا مكنتش بحب أنزل في البريك وأحبس نفسي في الفصل، ولما منعوا إننا نقعد في الفصل وقت البريك كنت بستخبى تحت الديسك، وفيه ناس في المدرسة كانت بتضربني".

وتابعت انها كانت حينما تقع فى مشكلة كانت شقيقتها دنيا سمير غانم هي من تقف بجانبها وتحالها وأن حين تتعرض للضرب من الآخرين المدرسية من كان يحميها هي شقيقتها" دنيا كانت بتدافع عني لما العيال ترخم عليه".

إيمي سمير غانم كنت بخاف انزل الفسحة وبستخبى تحت الديسك

وأضافت غانم في برنامج أخرى لها برنامج «عيش الليلة» مع الفنان أشرف عبدالباقي عبر شاشة فضائية «دي ام سي»، أنها درست تجارة وإدارة أعمال حيث انها قد تخرجت من كلية إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية.

إيمي سمير غانم: شخصيتي في فيلم عسل أسود لمدرسة كانت تدرس لي

وكشفت إيمي سمير غانم، إلى ان دورها فى فيلم (عسل أسود) كان لشخصية أبلة "ضياء" مدرسة اللغة الأجنبية التي كانت تدرس لها في مرحلة الإعدادية، موضحة أن مخارج اللغة عندها كانت مليئة بالأخطاء.

ايمي سمير غانم فى عسل اسود

إيمي سمير غانم: كنت برقص في حفلات المدرسة

بينما تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم وقالت، خلال استضافتها في برنامج “تلاتة في واحد” على قناة ON E، إنها كانت تحرص على المشاركة في الحفلات المدرسية، حيث كانت تقوم بالغناء بتلك الحفلات بينما كانت تقوم شقيقتها إيمي بمهمة الرقص والتمثيل.

إيمي سمير غانم تستعيد ذكريات الطفولة في المدرسة

إيمي سمير غانم: بتزغزغ مدرس الرياضة فى الدرس

روت دنيا موقفا طريفا جدا لشقيقتها إيمي سمير غانم مع أحد المدرسين، حيث قالت: “إيمي كانت بتعمل حاجات مش طبيعية في المدرسين اللي كانوا بيدونا دروس في البيت، كان في مدرس رياضيات عجوز جدا، دخلت أنا وجدتي لقيت إيمي مطلعاه فوق الكنبة وعماله تزغزغه والرجل بيقولها: يا بنتي حرام عليكي”.