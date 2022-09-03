شعرك طلع كنز.. تجارة جديدة تدر المليارات والخصلة بألف جنيه

نشطت في الأونة الأخيرة تجارة الشعر الطبيعي “الشعر البشري” لبيعه كشعر مستعار “باروكة” في الكوافيرات المختلفة ، وبدأت تظهر أخبار عن محاولات تهريب شعر طبيعي ومستعار خارج مصر.

مليوني جنيه

ولعل آخر أخبار إحباط محاولات تهريب من هذا النوع ، كانت محاولة تهريب 140 كيلو شعر طبيعي تصل قيمتها لنحو مليوني جنيه.

تهريب الشعر الطبيعي

كما أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي في الأيام الماضية 146 باروكة شعر طبيعي، بوزن 21 كيلو جرام، داخل أكياس وسط الملابس بالحقائب.

وتبلغ صادرات هونج كونج من الشعر الخام «البشري» نحو 30.2 مليون دولار سنويًا، مقابل 19 مليون دولار صادرات الهند. ويطلق على تجارة الشعر البشري «الخام» في قارة أسيا اسم «الذهب الأسود» إذ يحصل تجار الشعر على أعلى سعر في الشعر المحلوق مباشرة من الرأس، وتحديد السعر يعتمد على طوله وملمسه وحالته الصحية.

المعابد الهندوسية

ولاستخدام الشعر البشري الطبيعي ن فتشير التقارير الطبية إلى أن الشعر البشري يمر بعدة عمليات معالجة وصولًا إلى الشكل النهائي، تبدأ بمرحلة الحصول على الشعر من المتبرعات، أما من المعابد الهندوسية التي تحصل على الشعر كقرابين ضمن طقس ديني يسمى «التنقيط» حيث يقوم الحجاج من السيدات والرجال بحلق شعورهم داخل المعابد، أو عن طريق تجار الشعر الذين يتجولون في القرى بحثًا عن المتبرعات في الهند.

تهريب الشعر الطبيعي

13.3 مليار دولار

وكشفت بعض التقارير العالمية ان هناك توقعات أن يرتفع سوق الشعر البشري عالميًا بحلول عام 2024 لـ 10 مليارات دولار، و13.3 مليار دولار بحلول عام 2026، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدر بنحو 13٪ خلال الفترة 2021 حتى 2026، إذ بلغ سوق الشعر البشري نحو5.7 مليار دولار في عام 2021، مقابل 7 مليارات دولار خلال العام الجاري 2022.

من جانبها قالت الدكتورة رشا أبو الحسن، رئيس شعبة مراكز التجميل، بالغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية، إن تجارة الشعر المستعار مربحة ولها عائد اقتصادي كبي وتعد الهند مصدر لأفضل أنواع الشعر البشري وأغلاها سعرًا، الذي تقوم الدولة بجمعه من المعابد.

تهريب الشعر الطبيعي

أسعار الشعر المستعار

وعن أسعار الشعر المستعار، قالت إن الخصلة الواحدة من الشعر الطبيعي تتعدى الـ 1000 جنيه، و تباع بالجرامات، كما أن خصلات الشعر الحراري تبدأ من 400 لـ1500 جنيه.

وتابعت انه للحصول على شعر كامل يبدأ من 7000 جنيه وقد يتخطى الـ25 ألف جنيه.