بمكونات بسيطة ..أرخص الطرق لإطالة الشعر بسرعة

وصفة سريعة يمكن أن تساعد على إطالة الشعر بسرعة وبمكونات بسيطة وبدون بذل مجهود كبير بالإضافة إلى ذلك ، تظهر الأبحاث أن التوتر المزمن يمكن أن يكون مؤثرًا كبيرًا لتساقط الشعر من خلال منع بصيلات الشعر من التجدد. إليك أسرع وصفات لإطالة الشعر بسرعة وفقا لموقع برايبت سايد.

وصفة عصير الليمون والروزماري

يعد عصير الليمون غنيى بفيتامين سي ويمكنه زيادة إنتاج الكولاجين وتقوية الشعر وتنظيف فروة رأسك والتخلص من الزيوت غير المرغوب فيها فقط يمكنك عصر ليمونة وماء مغلى الروزماري وورق الجوافة ثم تصفيتها ووضعها في بخاخ للشعر ورش الشعر مرة يوميا دون غسله تساعد تلك الوصفة على التخلص من قشرة الرأس بسرعة فائقة أيضا والمساعدة على إطالته .

وصفة زيت إكليل الجبل وزيت الخروع

يمكنك استخدامها لنمو شعرك فيعد زيت إكليل الجبل من أفضل الزيوت لتعزيز نمو الشعر وتقويته كما يساعد على منع قشرة الرأس.

وجدت دراسة أجريت أن زيت إكليل الجبل يمكن أن يقتل بعض الفطريات والبكتيريا في شعرك ، وإذا كانت فروة رأسك غير صحية ، أو كنت مصابًا بعدوى .

يمكنك أيضًا استخدام الخليط على حاجبيك لتكثيفهما.

فقط ضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع و 15 قطرة من زيت إكليل الجبل في زجاجة قطارة صغيرة.

ضعي شعرك لأسفل ودلكي الخليط على شعرك ويمكنك القيام بتطبيقه على الشعر و التأكد من عدم غسل شعرك لمدة 3 أيام على الأقل.

يمكنك بتطبيق الوصفة لمدة أسبوع كامل.