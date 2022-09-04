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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقيمة 326 مليون جنيه.. تحطم باجاني زوندا النادرة في حادث| فيديو

صدى البلد

تعرضت سيارة باجاني زوندا باركيتا النادرة " Zonda HP Barchetta " لحادث سير قوي في كرواتيا، ولحسن الحظ لم تقع أي إصابات بشرية، لكن السيارة تعرضت لأضرار كبيرة جداً، وتعتبر السيارة الخارقة واحدة من ضمن 3 نسخ فقط موجودة في العالم حالياً.

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باجاني زوندا باركيتا

كانت سيارة باجاني زوندا باركيتا تشارك في حدث Supercar Owners Circle الذي أقيم في كرواتيا، تفاصيل الحادث غير معروفة، ويوضح الفيديو لحظة حدوثه.

 

يظهر في الفيديو على طريق ضيق وصغير سيارة Apollo IE تمر أوللاً ثم تتبعها سيارة زوندا باركيتا، كانت السيارتين تسيران بسرعة بطيئة نسبياً، ثم بعد ذلك يحدث الاصطدام.

باجاني زوندا باركيتا

تعرضت باجاني زوندا لضرر كبير، حيث كان الاصطدام على جانب السائق، وتم تدمير العجلات الأمامية والخلفية ، وأدى الاصطدام إلى إخراج التعليق الخلفي على جانب السائق من السيارة تمامًا.

 

تعرضت الواجهة الخلفية لأضرار بالغة، وهذا يغطي فقط ما يمكننا رؤيته، من يدري ما هو الضرر الخفي الموجود تحت الجسم الكربوني.

باجاني زوندا باركيتا

يتجاوز سعر سيارة باجاني زوندا باركيتا مبلغ 17 مليون دولار ما يعادل نحو 326 مليون جنيه مصري تقريباً.

باجاني زوندا باجاني زوندا باركيتا Zonda باركيتا Apollo IE

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