الصحة المغربية: 36 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة المغربية 36 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و264 ألفا و531 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي اليوم /السبت/ - أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 49 حالة شفاء إضافية؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و247 ألفا و910 حالات، في حين أنه لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 16 ألفًا و274 متوفيًا.

وفي ما يتعلق بجهود التحصين، أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي من تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح ضد فيروس "كورونا" بلغ 41353 شخصًا، وإجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6 ملايين و762 ألفا و257 شخصًا، وإجمالي من تلقوا الجرعة الثانية بلغ 23 مليونا و387 ألفا و574 شخصًا، والجرعة الأولى 24 مليونا و894 ألفا و613 شخصًا حتى اليوم.

