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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين رياضية لتنشيط العضلات وحرق الدهون

تمارين رياضية
تمارين رياضية

عرض برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد ، تمارين رياضية وظيفية "كارديو" لتقوية عضلات القلب والرجلين.

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام، مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

ونوهت كوتش سارة بضرورة التسخين أولاً وتنشيط الجسم وتحريكه، قبل البدء في أي تمارين رياضية، لتقوية العضلات جاهزة لأي حركة، وتجنب حدوث "الشد العضلي".

وتابعت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين تتم من خلال استخدام "الدمبل"، ويمكن تعويض الدمبل بـ "زجاجتي مياه، أو زجاجتي رمل، يكون وزنهما مثل بعضهما.

أفضل تمارين رياضية حرق الدهون تقوية العضلات قناة صدي البلد اللياقة البدنية

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