بهاف ستومك .. إيمان العاصي تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت إيمان العاصي في الصورة، بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية بلوزة هاف ستومك باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، واضعة ميك أب خفيف علي وجهها.



وانضمت الفنانة إيمان العاصي، مؤخراً لفريق مسلسل "الجمعية" تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي، حيث تعاقدت مع المنتج وائل عامر للمشاركة في بطولة العمل مع الفنان محمود عبد المغني.

من جانبه، قال المنتج وائل عامر، في تصريحات صحفية، إن العمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، وإن شركة الفارس للإنتاج الفني "الجهة المنتج للعمل" تواصل حالياً التعاقد مع عدد كبير من النجوم للانضمام لبطولة المسلسل المقرر أن يبدأ تصويره عقب شهر رمضان المقبل، وسوف يتم الإعلان عنهم في وقت لاحق، مؤكداً أن المسلسل من نوعية الدراما الشعبية.