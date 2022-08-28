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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة إيمان العاصي وهي تعد واحدة من النجمات اللاتي نجحن في إثبات أنفسهن عل الساحة الفنية خلال فترة زمنية قصيرة.

ونرصد فيما يلي أبرز المعلومات عن الفنانة.

- ولدت في القاهرة ولم تدرس التمثيل بل تخصصت دراستها في إدارة الأعمال .

- لم يسبق لإيمان سوى الزواج مرة واحدة من نبيل زانوسي عام 2010 ولكنها انفصلت عنه بعد شهور من الزواج ولكن بعد أن أثمرت عن إنجابها طفلة أسمتها "ريتاج".

- بدأت مشوارها الفني عام 2003، ويعد مسلسل "أمس لا يموت" هو أول أعمالها الفنية .

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- من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها "جواب اعتقال" و"حماتي بتحبني" و"ترانزيت" و"هروب اضطراري".

- شاركت في بطولة عدة مسلسلات منها "حضرة المتهم أبي" و"السبع بنات" والحساب يجمع .

آخر أعمالها السينمائية كان فيلم "فارس" مع الفنان أحمد زاهر ويتناول العمل قصة فارس (أحمد زاهر) شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى (حسين فهمى).

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