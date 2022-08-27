عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيبي صورني .. عمر كمال يلبي طلبا يخص ندى الكامل

ندى الكامل - عمر
ندى الكامل - عمر كمال

نشر الفنان عمر كمال صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من الساحل الشمالي وهو جالس أمام البحر من عطلتله الصيفية وكتب على الصورة "taking by my love".

وقامت معجبة بالرد على المنشور:" my love سلم على ندى الكامل ورد عليها عمر قائلا:" بتسلم عليكي"

عمر كمال السبب.. ندى الكامل تعود بعد اختفاء وحذف صور مثيرة| شاهد

تفاصيل صادمة .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة جورج الراسي


وعلى جانب اخر فاجأت الفنانة ندى الكامل جمهورها، وظهرت من جديد على انستجرام بعد اختفائها فترة كبيرة، وقامت بالاعجاب بصورة نشرها عمر كمال على صفحته امام البحر.

يأتي هذا بعدما حذفت ندى الكامل كل صورها من على انستجرام واختفت فترة كبيرة عن التفاعل مع جمهورها


فاجأت الفنانة ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي متابعيها بحذف صورها من موقع انستجرام بعد صورة علم المثلية الجنسية التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.

ولكن الغريب ان ندى الكامل احتفظت بصور ابنتيها على إنستجرام وبعض الصور الخاصة بها مع نجوم الفن مثل دينا الشربيني، وتساءل الجمهور أين اختفت ندى الكامل ولماذا حذفت صورها وابقت على صور ابنتيها.

نشرت مريم - ابنة طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورة لها عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، التقطتها الأولى لنفسها على طريقة السيلفي من المرآة داخل منزلها.

وظهرت ابنة ندى الكامل - طليقة أحمد الفيشاوي - في الصورة وأمامها المرآة، ولم تظهر الابنة وجهها في الصورة، بينما ظهرت أمام المرآة سبحة إسلامية خضراء.

 

جاءت صورة ابنة طليقة الفيشاوي، وأمامها المسابح “ السبح” الخضراء، تزامنًا مع حالة الجدل التي أثيرت في الأيام الماضية حول دعم «ندى الكامل» للمثلية الجنسية، إذ نشرت العلم الخاص بهم على إحدى صورها عبر “إنستجرام”.

طليقة الفيشاوي وعلم المثلية الجنسية 


نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وهي على شاطئ البحر، أخفت فيها جزءا كبيرا من الصورة مستعينة بشعار قوس قزح (رينبو) وقلب كبير.

صورة ندى الكامل طليقة الفيشاوي أثارت جدلا بين متابعيها على “إنستجرام”، بسبب استعانتها بشعار المثلية الجنسية (رينبو)

IMG-20220827-WA0033
IMG-20220827-WA0033
ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى صورة ندى الكامل طليقة الفيشاوي طليقه الفنان أحمد الفيشاوي عمر كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خليفة سواريش.. فرج عامر يكشف اسم مدرب الأهلي الجديد

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

أم لـ3 أطفال|من هى زينة المرعبي التي توفيت مع جورج الراسي بالحادث

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (9)-(0) في الدوري الإنجليزي

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

حادث بشع .. شاهد آخر صور لزينة المرعبي وجورج الراسي

بالأسماء.. 4 نجوم خارج الزمالك.. والإدارة في أزمة بسبب تقرير فيريرا

موضوعات متعلقة

عمر كمال السبب.. ندى الكامل تعود بعد اختفاء وحذف صور مثيرة| شاهد

كل مرة.. تامر حسني يمازح رضوى الشربيني في حفل زفاف | فيديو

ظهور صادم.. أول صورة لـ جورج الراسي وصديقته في السيارة بعد الحادث

تفاصيل صادمة .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة جورج الراسي

تعرف على قصة الفيلم اليتيم الذي قدمه جورج الراسي قبل وفاته المفجعة

جسد مشهد وفاته بكليب|مفاجأة صادمة.. جورج الراسي تنبأ بخبر رحيله قبل أيام

خلل كبير .. جمعية لبنانية تفجر مفاجأة في وفاة جورج الراسي

طلبوا لها الدكتور .. كيف استقبلت شقيقة جورج الراسي خبر وفاته المفجع

ترشيحاتنا

ماختارتش الطريق الغلط.. صورة فتاة الديلفري تتصدر التريند| اعرف حكايتها

حكومة باشاغا: ما يحدث في طرابلس سببه تشبث الدبيبة بالسلطة

بعد دهسه 4 أشخاص.. الفنان مصطفى هريدي يعود للتمثيل

خطاب مدته 8 دقائق أفقد أثرياء العالم 78 مليار دولار.. ما القصة؟

تبدأ من 250 ألف جنيه .. اعرف أسعار أرخص سيارة 2023 من شيري |صور

احترس.. الإفتاء: فعل هذا الأمر في الصلاة يبطلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة جورج الراسي.. قصة محاولة اغتيال المغني اللبناني بإحراق سيارته

106 مليارديرات في مكان واحد.. 10 مدن يقطنها أثرياء العالم.. أين يعيشون؟

أرقام خرافية.. هيفاء وهبي تثر الجدل بسعر حقيبتها المبالغ فيه| أعرف كام

ملفتة وغريبة.. إطلالات وضعت سارة عبد الرحمن في مأزق| بتشتري من الوكالة

فيديو

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

«غاب الفرح» السبب.. حسام حبيب يقلب الطاولة على شيرين عبدالوهاب ويتهمها بالسرقة|فيديوجراف

وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الحربية في سيناء بالمجمع الطبي| فيديو وصور 

تهشمت السيارة كليا.. كواليس وفاة جورج الراسي إثر حادث سير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

اﻟﻤﺰﻳﺪ