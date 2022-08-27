حبيبي صورني .. عمر كمال يلبي طلبا يخص ندى الكامل

نشر الفنان عمر كمال صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من الساحل الشمالي وهو جالس أمام البحر من عطلتله الصيفية وكتب على الصورة "taking by my love".

وقامت معجبة بالرد على المنشور:" my love سلم على ندى الكامل ورد عليها عمر قائلا:" بتسلم عليكي"



وعلى جانب اخر فاجأت الفنانة ندى الكامل جمهورها، وظهرت من جديد على انستجرام بعد اختفائها فترة كبيرة، وقامت بالاعجاب بصورة نشرها عمر كمال على صفحته امام البحر.

يأتي هذا بعدما حذفت ندى الكامل كل صورها من على انستجرام واختفت فترة كبيرة عن التفاعل مع جمهورها



فاجأت الفنانة ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي متابعيها بحذف صورها من موقع انستجرام بعد صورة علم المثلية الجنسية التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي.

ولكن الغريب ان ندى الكامل احتفظت بصور ابنتيها على إنستجرام وبعض الصور الخاصة بها مع نجوم الفن مثل دينا الشربيني، وتساءل الجمهور أين اختفت ندى الكامل ولماذا حذفت صورها وابقت على صور ابنتيها.

نشرت مريم - ابنة طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورة لها عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، التقطتها الأولى لنفسها على طريقة السيلفي من المرآة داخل منزلها.

وظهرت ابنة ندى الكامل - طليقة أحمد الفيشاوي - في الصورة وأمامها المرآة، ولم تظهر الابنة وجهها في الصورة، بينما ظهرت أمام المرآة سبحة إسلامية خضراء.

جاءت صورة ابنة طليقة الفيشاوي، وأمامها المسابح “ السبح” الخضراء، تزامنًا مع حالة الجدل التي أثيرت في الأيام الماضية حول دعم «ندى الكامل» للمثلية الجنسية، إذ نشرت العلم الخاص بهم على إحدى صورها عبر “إنستجرام”.

طليقة الفيشاوي وعلم المثلية الجنسية



نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وهي على شاطئ البحر، أخفت فيها جزءا كبيرا من الصورة مستعينة بشعار قوس قزح (رينبو) وقلب كبير.

صورة ندى الكامل طليقة الفيشاوي أثارت جدلا بين متابعيها على “إنستجرام”، بسبب استعانتها بشعار المثلية الجنسية (رينبو)