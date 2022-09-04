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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة "النقد الدولي": التوصل لاتفاق مع سريلانكا خطوة مهمة لإنقاذها

صدى البلد

  أعربت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، عن سعادتها بتوصل الصندوق لاتفاق مع سريلانكا على مستوى الموظفين بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي، ما يسهم في إنقاذ الدولة وإنعاش اقتصادها.
ونقلت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية عن جورجيفا قولها: "سعيدة للغاية بتوصل موظفي صندوق النقد الدولي ومسؤولي الحكومة السريلانكية إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم السياسات الاقتصادية للبلاد من خلال تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهرًا بحوالي 2.9 مليار دولار أمريكي"، مؤكدة أن الاتفاق بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لسريلانكا.

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار تمتدّ على مدى أربعة أعوام، لمساعدة هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والغارق في أزمة اقتصادية عميقة.

وذكر الصندوق - في بيان الخميس الماضي بعد مفاوضات استمرّت 9 أيام في العاصمة /كولومبو/ - أن "أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون".

وتشهد سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية، وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف أبريل الماضي.
 

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