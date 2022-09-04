كأس سوبر لوسيل.. الهلال السعودي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك

أعلن فهد المفرج، المدير التنفيذي لنادي الهلال السعودي، جاهزية سالم الدوسري، نجم الزعيم، لمواجهة الزمالك، المقرر لها الجمعة المقبل، في بطولة كأس سوبر لوسيل.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أمس الأول الجمعة، إصابة سالم الدوسري في مران الفريق، وخضوعه لفحوصات طبية، لتحديد حجم إصابته.

وقال المفرج، إن سالم الدوسري جاهز لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها الجمعة المقبل، في قطر.

وأضاف المفرج، أن الهلال استعاد خدمات لاعب آخر، وهو الظهير الأيسر ياسر الشهراني، بعد تعافيه من الإصابة.

الزمالك ضد الهلال

وتقام مباراة كأس سوبر لوسيل، بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، ويحصل الفائز على مكافأة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.

ويحتضن ملعب لوسيل مباراة الزمالك والهلال السعودي، في إطار استعدادات قطر، لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

وتستضيف قطر كأس العالم من 2022 نوفمبر المقبل إلى 18 ديسمبر، بمشاركة 32 منتخبا.

ويشهد استاد لوسيل عشرة مباريات خلال جميع مراحل منافسات المونديال، بداية بمباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وختاماً بنهائي البطولة وتتويج الفائز باللقب في 18 ديسمبر.