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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن موعد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

 يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تُعلن لأبنائنا طلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والسادة القائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالآتي :
• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط).
•  كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون).   
• كليات التمريض.
  وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.

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•  وتيسيرًا علي أبنائنا طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2022 والراغبين  في الالتحاق بإحدى هذه  الكليات، تقرر فتح  موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات {الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة - فنون " - كليات التمريض} بدءً من يوم  الإثنين الموافق 5/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 8/9/2022.

 اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 
 اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني  www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:
1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية. 
2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية - التمريض).
• ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس  - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المُدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.
•  تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.
• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.
• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
•  يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يُسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.
•  تلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية والتمريض حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.
•  يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، حيث لن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.
• تُجرى الامتحانات في المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصُا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

وزارة التعليم العالى اختبارات القدرات الالتحاق بالكليات وزارة الصحة كليات الفنون التطبيقية كليات الفنون الجميلة كليات التمريض

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