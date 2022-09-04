محافظة الجيزة تعلن عن وظائف جديدة.. الشروط والتفاصيل

أعلنت محافظة الجيزة عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة، التابعة لديوان عام محافظة الجيزة، والتي تبحث المحافظة عمن يشغلها.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بدرجة مدير عام، وذلك عن طريق الإعلان الداخلي.

وظائف قيادية بالجيزة

وقالت المحافظة في بيانها إن الوظائف القيادية المطلوبة هى سكرتير حي العمرانية، وسكرتير حي العجوزة، ومدير عام الشئون الهندسية بمدينة الجيزة، على أن يكون صاحب مؤهل هندسي.

وأضافت محافظة الجيزة، أنه يتم الحصول على طلب الترشح من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة، على أن يتم الاستمرار في تلقي الطلبات لمدة أسبوعين.