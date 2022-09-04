غير المدرسة.. شوبير يكشف موعد الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي، سيعلن خلال أيام قليلة، عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" حسام غالي كان في هولندا للاتفاق على معسكر إعداد الأهلي للموسم الجديد وتم الاتفاق على خوض مباراتين وديتين".

أضاف:" غالبا حسام غالي سافر إلى ألمانيا أيضا، والأهلي قرر تغيير المدرسة التدريبية، المدرسة الألمانية والنسماوية تعتبر واحدة، ليس عندي خبر مؤكد عن اسم مدرب الأهلي الجديد، لكن المؤكد أن النادي سيعلن خلال أيام قليلة جدا جدا جدا، سيعلن عن اسم مدربه الجديد".

أضاف شوبير:" الأهلي سيعلن أيضا عن بعض الصفقات، صفقة شادي حسين انضم للأهلي مقابل أحمد ياسر ريان بالإضافة إلى لاعب آخر، بالإضافة إلى اقتراب مصطفى ميسي أيضا".

إقالة سواريش:

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن الأربعاء الماضي، إقالة البرتغالي ريكاردو سواريش من تدريب الفريق، بعد شهرين فقط من قيادة الفريق الأول.

قاد ريكاردو سواريش الأهلي في 17 مبارا، فاز المارد الأحمر في 9 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 مناسبات.

وأحرز فريق الأهلي 22 هدفا تحت قيادة مديره الفني السابق ريكاردو وسواريش، واستبقل مرماه 5 أهداف فقط.

وخسر سواريش مع الأهلي بطولتي الدوري المصري وكأس مصر، لصالح الزمالك.