هل تخلي الأهلي عنه؟.. كهربا يرفض الإعارة وسيد عبدالحفيظ يتدخل.. تفاصيل

طالبت إدارة الأهلي من محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بجلب عرض للخروجه للإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتلقي كهربا صدمة عنيفة لدرجة أن مقربا منه بدأ في تسريبات حول أن كل الأمور مفتوحة في الفترة المقبلة ولو الانتقال والعودة للزمالك نفسه.

ورفض كهربا خروجه للإعارة وشدد علي أنه يريد البقاء مع تحمل مسئولي الأهلي لجزء من الغرامة الموقعة عليه ولوح بأن كل الخيارات مفتوحة أمامه للانتقال لأي نادي.

وكان كهربا قد غادر الزمالك بيقين أن تعاقده لم يجدد في موعده وحدث شيئاً ما داخل اتحاد الكرة تسبب في توثيقه فيما يخالف الواقع، ولكن تقدم مسئولي القلعة البيضاء بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية التي أقرت بتوقيع عقوبة علي كهربا قدرها 2 مليون دولار خلاف الفوائد التي وصلت حتي الآن لما يقارب 250 ألف دولار أخري.

وبات لزاما علي كهربا دفع 2 مليون و250 ألف دولار للزمالك حتي يستطيع العودة للعب والمشاركة، وتدخل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لإنهاء الأزمة ومحاولة الوصول لحل يرضي جميع الأطراف في الساعات الحالية.