عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل تخلي الأهلي عنه؟.. كهربا يرفض الإعارة وسيد عبدالحفيظ يتدخل.. تفاصيل

صدى البلد

طالبت إدارة الأهلي من محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بجلب عرض للخروجه للإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتلقي كهربا صدمة عنيفة لدرجة أن مقربا منه بدأ في تسريبات حول أن كل الأمور مفتوحة في الفترة المقبلة ولو الانتقال والعودة للزمالك نفسه.

 

ورفض كهربا خروجه للإعارة وشدد علي أنه يريد البقاء مع تحمل مسئولي الأهلي لجزء من الغرامة الموقعة عليه ولوح بأن كل الخيارات مفتوحة أمامه للانتقال لأي نادي.

 

وكان كهربا قد غادر الزمالك بيقين أن تعاقده لم يجدد في موعده وحدث شيئاً ما داخل اتحاد الكرة تسبب في توثيقه فيما يخالف الواقع، ولكن تقدم مسئولي القلعة البيضاء بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية التي أقرت بتوقيع عقوبة علي كهربا قدرها 2 مليون دولار خلاف الفوائد التي وصلت حتي الآن لما يقارب 250 ألف دولار أخري.

 

وبات لزاما علي كهربا دفع 2 مليون و250 ألف دولار للزمالك حتي يستطيع العودة للعب والمشاركة، وتدخل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لإنهاء الأزمة ومحاولة الوصول لحل يرضي جميع الأطراف في الساعات الحالية.

إدارة الأهلي محمود كهربا جناح الإنتقالات الصيفيبة كهربا للمحكمة الرياضية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كله إلا قطع العيش يا كابتن خطيب.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال ورئيس الأهلي؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

تعرف على أسعار السجائر وأنواعها بعد الزيادة الجديدة

نيرة جديدة في المنوفية| أحمد أطلق النار على أماني لرفضها الزواج منه (القصة الكاملة)

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة لاعب فيوتشر

ركب الصاروخ.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنى 30 كيلو من وزنها ؟

ترشيحاتنا

وزير المالية يعلن القواعد التنفيذية لـ التعريفة الجمركية المخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية

أحدث أسعار نيسان سنترا فى السوق المصري

تمس حياة الإنسان.. محيي الدين: أولوية مؤتمر المناخ لملفات الغذاء والمياه والطاقة

شاهد| الفيضانات تغرق مطار الخرطوم.. توقف الرحلات الجوية بمطار الخرطوم

نصب على مواطنين فى 41 مليون جنيه.. القبض على مستريح الأحذية بالإسكندرية

غير المدرسة.. شوبير يكشف موعد الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنى 30 كيلو من وزنها ؟

بعد شائعات ظهورها مع ابنتها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

بعد نيرة وسلمى.. أول صورة لـ أماني طالبة المنوفية

كندة علوش تفاجئ عمرو يوسف بطلب على السجادة الحمراء

فيديو

بسبب إليسا.. الملحن زياد برجي يقع في ورطة بعد طرح أغنية أنا وبس

يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ