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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد | مازيراتي فولجور الكهربائية 2023 بقوة 1184 حصان

مازيراتي جران توريزمو
مازيراتي جران توريزمو فولجور الكهربائية 2023

نشرت شكرة مازيراتي مقطع فيديو يشوق لسيارتها جران توريزمو فولجور الكهربائية EV   2023 " القادمة ، وهو فيديو تم تصويره في كاليفورنيا خلال أسبوع مونتيري  ، حيث كشفت السيارة عن معظم تفاصيلها.

 مازيراتي جران توريزمو فولجور الكهربائية 2023

وتم اختيار الممثل الكوميدي سيباستيان مانيسكالكو ليكون وهو النجم الرئيسي في العرض الترويجي ، وانضم إليه كلاوس بوس ، رئيس قسم التصميم ، وماريا كونتين ، مدير الاتصالات الرئيسيين ، لقضاء نزهة في مشهد رائع، على عكس التكتم السابق حول السيارة ، والتمويه المكثف حول السيارة ، فإنها هنا لا تحتوي على أي نوع من التمويه ، مما يمنحنا مظهرًا مناسبًا من جميع الزوايا، ونسمع أيضًا صوت العادم الاصطناعي الفريد ، الذي ابتكره نفس المهندسين الذين عملوا على صوت طرازات مازيراتي التي تعمل بالاحتراق.

الممثل الكوميدي سيباستيان مانيسكالكو و كلاوس بوس  رئيس قسم التصميم ، وماريا كونتين  مدير الاتصالات الرئيسيين 

وتتمتع سيارة مازيراتي جران توريزمو فولجور الكهربائية 2023 بمنحنيات أكثر جاذبية ولمسات تصميم حديثة في المقدمة ، ولم يتم تغطية شبكة مازيراتي المميزة بالكامل ، وتحيط بها قنوات للفرامل ، وغطاء محرك ذو تهوية ، ومصابيح أمامية طراز MC20  مثبتة على الرفارف.

تعديلات خارقة.. مازيراتي MC20 بمحرك أقوى وتصميم جديد| شاهد

الظهور الرسمي الأول لسيارة مازيراتي MC20 بقوة 621 حصان| صور

وتظهر شارة فولجور الموجودة فوق الفتحات الثلاثة الموجودة على الخياشيم الجانبية الطبيعة الكهربائية للدعامات ، كما هو الحال مع عدم وجود أنابيب العادم في الخلف.

مازيراتي جران توريزمو فولجور الكهربائية 2023 

وتأتي مازيراتي جران توريزمو فولجور الكهربائية 2023 بذيل مكشوف و أكتاف بارزة ، وزوج من المصابيح الخلفية النحيفة المثبتة أفقيا ، وموزع الهواء، بالإضافة إلي  منفذ شحن موجود على المصد الخلفي ، كما أن جران توريزمو الكهربائية تعمل بمحرك ICE   باستثناء تغييرات طفيفة على المصدات والحواف ، بالإضافة اختفاء أنابيب العادم الرباعية.

مازيراتي جران توريزمو فولجور الكهربائية 2023 

أما بالنسبة إلي مقصورة مازيراتي جران توريزمو فولجور الكهربائية 2023 فنري في الداخل  تنجيد باللونين الأبيض والأزرق، ومواد صديقة للبيئة بما في ذلك نسيج خاص مصنوع من النايلون المعاد تدويره، وقامت مازيراتي بتعتيم لوحة القيادة بحيث يكون لديها شيء لإظهاره في العرض الأول الرسمي.

مازيراتي جران توريزمو فولجور الكهربائية 2023 

وأكدت مازيراتي علي أرقام التسارع ، حيث حققت مازيراتي جران توريزمو فولجور الكهربائية تسارع  من"0-97 كم / ساعة في مدة زمنية قدرها  2.6 ثانية ، وتسارعت من "0-100 كم / ساعة" في  مدة زمنية قدرها 2.7 ثانية.

مازيراتي جران توريزمو فولجور الكهربائية 2023 

والجدير بالذكر أن السرعة القصوى عالية لمعايير السيارات الكهربائية حيث تتجاوز 320 كم / ساعة، وهناك  ثلاثة محركات كهربائية تنتج أكثر 200 حصان لأقوى سيارة مازيراتي تم تصنيعها على الإطلاق.

مازيراتي جران توريزمو فولجور الكهربائية تقنية الفيديو

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