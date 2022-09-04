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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة التنفيذية بالتعاون المستمر والفعال

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة التنفيذية بالتعاون المستمر والفعا

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الربع الأول للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي. 

محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة التنفيذية بالتعاون المستمر والفعال

جاء الاجتماع بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عاطف وجدي سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، دكتورة علا بهجت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعدد من الجهات التنفيذية، ومسؤولي الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة التنفيذية بالتعاون المستمر والفعال

واستمع اللواء عادل الغضبان لشرح تفصيلي من مسئولي الشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروعات حول نسب ومعدلات الإنجاز في عدد من  المشروعات التي شملها الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وعلى رأسها مشروع تطوير الطرق بامتداد منطقة الجبانات، ومشروعات الطرق الواقعة في نطاق أحياء الزهور والمناخ،  فضلا عن نسب العمل في مشروعات ساحات الانتظار والجراج المتعدد الطوابق. 

محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة التنفيذية بالتعاون المستمر والفعال

 واستعرض محافظ بورسعيد الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها ببورسعيد في جميع القطاعات، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية شملت المشروعات المختلفة التى تدعم خطة التنمية الحالية بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة.

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ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التنفيذية بالتعاون المستمر والفعال وتذليل أي عقبات لسرعة نهو العمل في المشروعات الجارية، مشيرا إلى أن بورسعيد أصبحت تنمية غير مسبوقة في كافة المناحي وتخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة.

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