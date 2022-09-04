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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 20.. إزالة 1214 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتهاء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإزالة 1214 حالة ، والتي استمرت في الفترة من 13 اغسطس وحتى 1 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

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وفى هذا السياق، استعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الازالة، مشيراً إلى أنه تم ازالة  1191 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 66490 متر مربع، و 23 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 3 قراريط و22 سهم، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بمواصلة تنفيذ  قرارات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات، موضحاً عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.

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