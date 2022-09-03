بتكلفة 346 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء مستشفى بني مزار المركزي

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة مستوى الخدمات الصحية بمركز بنى مزار وذلك ضمن جهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية وعلاجية ذات كفاءة عالية لخدمة أهالى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجمل، وكيل مديرية الصحة، عماد حسن، رئيس مركز بني مزار، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

تفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية لمستشفى بني مزار المركزي، بإجمالي تكلفة حوالى 346 مليون جنيه تقريبا، حيث اطلع المحافظ على المخطط العام للمستشفى والجدول الزمني لنهو المشروع، حيث تضم المستشفى 7 طوابق ووحدة لقسطرة القلب ومركز لتدعيم البلازما ، كما تضم المستشفي كافة الأقسام والتخصصات الطبية، وسيتم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

من جانبه أوضح وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أن مستشفى بنى مزار مقامة على مساحة إجمالية 17708 أمتار مربعة كموقع عام بكافة ملحقاته، وبطاقة استيعابية تصل إلى 188سريراً، منهم 50 وحدة غسيل كلوي، 3 غرف عمليات، قسم اشعة، 5 غرف إفاقة، قسم طوارئ، 16 عيادة خارجية، عدد 4 صيدليات، قسم العمليات، قسم المناظير، بالاضافة لعدد من المعامل المجهزة بالمعدات الحديثة.