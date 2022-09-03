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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص.. السيطرة على حريق داخل قسم صيانة بمدرسة في المنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق محدود بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على حريق محدود شب بقسم الصيانة الميكانيكية داخل إحدى المدارس الثانوية الصناعية بالمنيا نظام 3 سنوات وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحروق وجري نقلهم لقسم الحروق بالمستشفي العام لتلقي العلاج.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بورود إشارة تتضمن نشوب حريق داخل احدي المدارس الثانوية الصناعية الفنية نظام 3 سنوات.

بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات المطافي والإسعاف ورجال الأمن تم السيطرة علي الحريق ومنع إمتداده، وفصل التيار الكهربائي عن المدرسة كإجراء إحترازي، وبالفحص تبين نشوبه داخل قسم الصيانة الميكانيكية بالمدرسه.

وأسفر  الحريق عن إصابة س. ج 57 عاما وع. ع 58 عاما وي. ص 23 عاما، وجميعهم معلمين بذات المدرسة، وتنوعت الإصابات بين حروق من الدرجة الأولي والثانية بالذراعين والساقين بنسب متفاوتة، كما تسبب الحريق في إحتراق بعض المحتويات داخل قسم الصيانة وجاري حصر قيمتها المادية بمعرفة لجنة مختصة من مديرية التربية والتعليم.
تم نقل المصابين إلي قسم الحروق بمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، كما تم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة سبب نشوب الحريق.

ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وقد تم تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق. 

المنيا فصل التيار الكهربائي الأجهزة الامنية قوات الحماية المدنية قوات الحماية المدينة

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