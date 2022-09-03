توفير احتياجات الطلبة بتخفيضات 30%.. فرحة مواطنو المنيا بافتتاح معارض أهلا مدارس

حاله من السعادة والفرحة انتابت أهالي محافظة المنيا بافتتاح معارض " اهلا.. مدارس" والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة على مستوى مراكز المحافظة استعدادا للعام الدراسي 2022-2023 والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الاسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات.



حيث افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، معرض "أهلا مدارس" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة حيث يقام المعرض بشارع المحطة.

محافظ المنيا يفتتح معرض أهلا مدارس

بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وأحمد راضي رئيس فرع الغرفة التجارية بالمنيا، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

قال المحافظ، إن إقامة تلك المعارض تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة " كلنا واحد" للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الاسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.

معرض أهلا مدارس

التقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته في المعرض ،وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات والاستماع لمقترحاتهم، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بإطالة مدة المعرض حتى بداية شهر أكتوبر ولمدة شهر، هذا الى جانب إقامة معارض بجميع مراكز المحافظة التسع لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية وتوفير كافة الاحتياجات الدراسية للطلاب.

افتتاح معرض أهلا مدارس

وجه المحافظ مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالمرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعة المحلية.

افتتاح معرض أهلا مدارس

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المعرض يشارك به عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى حيث تضم أقسامه كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 الى 30% على كافة المستلزمات المدرسية ، علاوة على توفير بعض السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تيسيراً على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي تشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المنتجات لسد احتياجاتهم.