عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير احتياجات الطلبة بتخفيضات 30%.. فرحة مواطنو المنيا بافتتاح معارض أهلا مدارس

محافظ المنيا يفتتح
محافظ المنيا يفتتح معرض أهلا مدارس

حاله من السعادة والفرحة انتابت أهالي محافظة المنيا بافتتاح معارض " اهلا.. مدارس" والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة على مستوى مراكز المحافظة استعدادا للعام الدراسي 2022-2023 والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الاسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات.

نائب محافظ المنيا يشيد بالمنظومة الصحية في مبادرة حياة كريمة

نائب محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقري مغاغة .. صور


حيث افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، معرض "أهلا مدارس" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة حيث يقام المعرض بشارع المحطة.

محافظ المنيا يفتتح معرض أهلا مدارس 

بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، وأحمد راضي رئيس فرع الغرفة التجارية بالمنيا، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

قال المحافظ، إن إقامة تلك المعارض تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة " كلنا واحد" للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الاسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.

معرض أهلا مدارس 

التقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته في المعرض ،وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات والاستماع لمقترحاتهم، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بإطالة مدة المعرض حتى بداية شهر أكتوبر ولمدة شهر، هذا الى جانب إقامة معارض بجميع مراكز المحافظة التسع لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية وتوفير كافة الاحتياجات الدراسية للطلاب.

افتتاح معرض أهلا مدارس 

وجه المحافظ مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالمرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعة المحلية.

افتتاح معرض أهلا مدارس 

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المعرض يشارك به عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية والمكتبات الكبرى حيث تضم أقسامه كافة احتياجات الطلبة من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 الى 30% على كافة المستلزمات المدرسية ، علاوة على توفير بعض السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تيسيراً على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي تشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المنتجات لسد احتياجاتهم.

 

المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ المنيا مبادرة حياة كريمة الدكتور مصطفى مدبولى المعارض مديرية التموين الغرفة التجارية مبادرة كلنا واحد أسعار مخفضة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تخفيضات تصل الى 30

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيي مغاغة والمركزي.. صور

ترشيحاتنا

انفصال الوالدين وحب ضائع.. التفاصيل الكاملة لرحيل رنا فتاة الدقهلية

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 تبدأ غدا .. اعرف الضوابط والرسوم

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تحذير للسائقين.. حالات لا تعرفها تعرضك لوقف وسحب رخصة السيارة| تفاصيل

الجزار: جارٍ تنفيذ 5000 وحدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

خطوات سهلة لتنظيف وتلميع الأواني الألومنيوم بدون مجهود.. تعرف عليها

أرقام خرافية| سعر غير متوقع لـ فستان جورجينا في فينسيا

ميريهان حسين وسارة سلامة الأجرأ.. إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

فيديو

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

محمد عطية: لابد من محاسبة مسربي تقرير كشف عذرية نيرة أشرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ