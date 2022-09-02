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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيي مغاغة والمركزي.. صور

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد المستشفى

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي داخل المستشفيات، للاطمئنان على الوضع الصحي وتوافر الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

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من جانبه، أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية لمستشفى مغاغة المركزي، والمقامة على مساحة 5 أفدنة والتي يتم تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك تفقد سير العمل بمستشفى مغاغة العام، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والجهات المعنية.

نائب محافظ المنيا يتفقد المستشفى 

وخلال الجولة، تفقد نائب المحافظ أقسام (الاستقبال والعناية)، واستمع إلى شرح عن طبيعة الحالات الموجودة داخل الأقسام المختلفة، وطريقة العمل مع المرضى والنظام المتبع لقياس جودة الخدمة المقدمة للمرضى داخل المستشفيات، كما حرص على متابعة دفاتر الحضور والانصراف الخاصة داخل المستشفى لقياس مدى التزام الأطقم الطبية بالمواعيد المقررة واستمرار العمل على أكمل وجه.

نائب محافظ المنيا يتفقد المستشفى 

ووجه نائب المحافظ، بتلافي عدد من الملاحظات داخل المستشفيات وحرص على فتح نقاش مع الأطقم الطبية داخل المستشفيات، وأعرب عن شكره وتقديره للأطقم الطبية والتمريض، لجهودهم الواضحة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، كما التقى بعدد من المرضى واستمع لجميع شكواهم موجها بالعمل على حلها وتلافيها، ومعربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، كما تابع نائب المحافظ جودة الوجبات المقدمة للمرضى داخل المستشفيات.

 

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