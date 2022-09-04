عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع ملح ترفيهي وسياحي في بورفؤاد|صور

تحويل جبال ملح بورسعيد
تحويل جبال ملح بورسعيد الي منتجع سياحى ترفيهى

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  توقيع عقد إنشاء مجمع ملح ترفيهي وسياحي بملاحة بورفؤاد،  بين شركة المكس للملاحات،  إحدي شركات قطاع الأعمال،  ووقع عنها اللواء مهندس علاء الشريف العضو المنتدب للشركة، مع الطرف التاني إحدى شركات الاستثمار العقاري ويمثلها المهندس ممدوح منير رئيس مجلس إدارة الشركة،  وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد. 

تحويل جبال ملح بورسعيد الي منتجع سياحى ترفيهى

جاء التعاقد  في إطار خطة محافظة بورسعيد لتعظيم الاستفادة من منطقة جبال الملح،  و إحداث رواج سياحي على أعلى مستوى،  خاصة بعد أن أصبحت منطقة جبال الملح ببورفؤاد،  أحد أشهر المعالم السياحية على مستوى الجمهورية خلال الٱونة الأخيرة.

تحويل جبال ملح بورسعيد الي منتجع سياحى ترفيهى

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا التعاون يأتي بالتوازي مع الطفرة السياحية غير المسبوقة بمحافظة بورسعيد،  حيث  سيتضمن المشروع إقامة ساحات انتظار ومشروعات ترفيهية وخلفيات للتصوير وإنشاء كهوف ملحية للاستشفاء، وممرات جبلية للصعود وكافتيريات، حتى يتم تقديم خدمات حضارية على أعلى مستوى للزائرين من جميع أنحاء الجمهورية، وبما يعود بالنفع على أبناء محافظة بورسعيد بعد أن تصبح منطقة سياحية جاذبة على أعلى مستوى.

بلطجي بورسعيد.. أثار الزعر بإطلاق نار عشوائي فأصاب 3.. وهدد خصومه على الهواء

سقوط فتاة من شرفة منزل بزهور بورسعيد

تحويل جبال ملح بورسعيد الي منتجع سياحى ترفيهى

يُذكر أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان قرر تطوير منطقة جبال الملح  ليتم الاستغلال الأمثل للمنطقة سياحيًا، وذلك من خلال توقيع عقد إنشاء مجمع ملح ترفيهي وسياحي بملاحة بورفؤاد، بين شركة المكس للملاحات،  إحدي شركات قطاع الأعمال، وشركة بورت جرين للاستثمار العقاري، وذلك بعد أن أصبحت تشهد توافد هواة التزحلق على جبال الملح التى تشبه جبال الجليد بالدول الأوروبية، ويقوم الزائرون بالتقاط الصور التذكارية بين الأسر التى جاءت للتسلق على  جبال الملح على غرار التزحلق على الجليد، وأصبحت جبال الملح داخل ملاحات بورفؤاد مزارا سياحيا لكل المواطنين لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من محافظات مصر لمشاهدة جبال الملح الشاهقة ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسا لجبال الجليد، وذلك بعد ما اكتسبت شهرة واسعة بوسائل التواصل الاجتماعي ، واصحبت أحد المعالم السياحية الجذابة التى لا تقل متعة عن جبال الجليد.

بورسعيد محافظ بورسعيد شركات قطاع الاعمال محافظة بورسعيد الاستثمار العقارى اخبار محافظة بورسعيد محافظات أخبار محافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كله إلا قطع العيش.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال والخطيب؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة لاعب فيوتشر

ركب الصاروخ.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022

نيرة جديدة في المنوفية| أحمد أطلق النار على أماني لرفضها الزواج منه (القصة الكاملة)

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة التنفيذية بالتعاون المستمر والفعال

ترشيحاتنا

مزاج المصريين مهدد.. مخاوف تحاصر الشاي والقهوة| والتهجين والأقلمة الحل

محمد أبو جبل على رادار الإسماعيلي

التنمية المحلية: استرداد 3.3 مليون متر ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات

ناجى الشهابي لـ صدى البلد: دعوة الرئيس للحوار الوطني تؤكد استماع الدولة للرأى الآخر.. أطالب بضرورة عودة الاختصاص التشريعى لمجلس الشيوخ.. و80 % من مشاكل المواطن المصرى بسيطة وحلها فى يد المحليات

بدون زيادة .. صرف بدل الصحفيين الثلاثاء المقبل

الأهلي يحسم قراره النهائي بشأن عودة رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة وأسعار خرافية.. إطلالات أثارت ضجة لـ درة بمهرجان فينيسيا

اسمه ميكي.. التفاصيل الكاملة لزواج ريهام حجاج الأول

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

بعد شائعات ظهورها مع ابنتها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

فيديو

بسبب إليسا.. الملحن زياد برجي يقع في ورطة بعد طرح أغنية أنا وبس

يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ