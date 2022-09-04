ضبط 1000 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية بسوهاج

دشنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، حملة بالتعاون مع إدارة حماية المُستهلك بمديرية التموين بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

ضبط 1000 كيلو لحوم فاسدة

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 كيلو لحوم مُجمدة مُنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قبل تداولها في الأسواق، وإيصالها إلى أيدي المواطنين.

وأكد مدير إدارة المجازر، أن الإدارة تعمل جاهدة لمنع أية محاولات غش في المواد الغذائية، للمواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة حماية المُستهلك، برئاسة الدكتور سحر عجاج، مدير الإدارة.

كما وجه خالص شكره إلى "سحر عجاج"، على التعاون الدائم لصالح المواطن السوهاجي؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.