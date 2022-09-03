عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يضبط 554 كجم لحوم ودواجن وأسماك مخالفة

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار.

وشدد على أهمية التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي  مدير  مديرية الطب البيطري، إن المديرية و"إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية" بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وجد جثة ابنته بين الضحايا.. مأساة طبيب الشرقية.. وحكاية تنبؤ أطفاله بالحادث

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 4 محاضر مخالفة و ضبط 554 كجم لحوم ودواجن و أسماك مخالفة ما بين  450 كجم  هياكل و أجزاء دجاج و47 كجم  أسماك و 57 كجم  لحوم مصنعة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه تم تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.

حملات تفتيشية مخالفة ضبط الشرقية التموين المجازر الحكومية الحملات التفتيشية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

فاز على بايرن ميونخ 5/0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

فيفبرو لـ صدى البلد: ما فعله الأهلي مع عبد الله السعيد وصمة عار

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

موضوعات متعلقة

هشام آمنة: ملتقى توظيفي بمحافظة الشرقية الثلاثاء المقبل لتوفير فرص عمل

العثور على جثة شاب داخل مسكنه وأمن الشرقية يكثف جهوده لكشف الواقعة

ترشيحاتنا

برلماني: رفع سعر توريد أردب القمح لـ1000 جنيه يشجع الفلاح على زراعته

وصول أسرة ضحايا مذبحة الريف الأوروبي الي محكمة جنايات الجيزة

تقرير حكومي: نسبة الدين الحكومي تصل لـ 87.2% من الناتج المحلي

الخارجية الأمريكية تكشف تطورات الاتفاق النووي الإيراني

"الزراعة": توفير 4 ملايين جرعة لقاح لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

الوزراء: الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

بعد البوركيني .. شاهد| عباية هادية غالب تشعل الفيسبوك

فاز على بايرن ميونخ 5/0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

اللوك الجديد.. سر تقليد كهربا لبهاء سلطان بشعره الطويل

فيديو

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ