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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام غالي ينهي اتفاقه مع مدرب الأهلي الجديد في ألمانيا.. تفاصيل

حسام غالي
حسام غالي

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع الألماني مارك روزه مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ السابق، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأكد عمر ياسين، خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM، أن حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، أنهى الاتفاق بشكل شبه رسمي مع المدرب الألماني.

وقال: "غالي عقد جلسة مع المدرب الألماني في مدينة ميونخ، خلال جولته الأوروبية، قبل عودته إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية، لعرض الأمر على مجلس إدارة النادي".

وأضاف: "الأهلي قادر على دفع 300 ألف يورو شهريًا نظير التعاقد مع مدير فني كبير مثل مارك روزة".

وتابع: "غالي عاد إلى مصر لنقل وجهات النظر، ومن المقرر خلال ساعات أن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد".

واستطرد: "ما يتردد بشأن عدم رغبة روزة في التدريب مرة أخرى غير صحيح، كما أن روزة استغرق وقتًا طويلًا للإقناع، ولكن اسم الأهلي بالوطن العربي وأفريقيا يسهل الأمور التفاوضية".

حسام غالي النادي الأهلي الأهلى بوروسيا مونشنجلادباخ مارك روزه

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