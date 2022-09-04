بيراميدز يوجه صفعة للأهلي ويحصل على توقيع كريم حافظ بشكل رسمي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن توقيع كريم حافظ ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مالاتيا سبور التركي السابق مع بيراميدز، خلال الصيف الجاري.

وأكد ياسين خلال برنامجه الإذاعي"ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM، أن بيراميدز حصل على توقيع اللاعب بشكل رسمي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه.

وتابع عمر ربيع ياسين: "بيراميدز وقع مع اللاعب لتدعيم الجبهة اليسرى بعد تجديد عقد محمد حمدي ظهير أيسر الفريق، لمدة موسمين".

واختتم: "اللاعب كان قريب من الأهلي وكان هناك جلسة جمعته مع مسؤولي الأحمر، ولكن تأخر الإدارة في التوقيع معه، جعله يوافق على عرض بيراميدز، بالموسم الجديد".