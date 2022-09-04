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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدبلومات الفنية 2022 .. تعرف على مؤشرات تنسيق الكليات

طلاب التنسيق
طلاب التنسيق

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية 2022 ، تنسيق الجامعات الخاصة بهم بعد الإعلان عن موعد اختبارات القدرات لعدد من الكليات  المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2022 . 

موعد تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات.

و قررت الوزارة فتح  موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات  بدءًا من  الإثنين  5/9/2022 حتى  الأربعاء  7 /9 /2022 . 

 

كليات الدبلومات الفنية التى بها اختبارات قدرات 

 

وتيسيرًا على طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2022 والراغبين  في الالتحاق بإحدى هذه  الكليات، قررت الوزارة فتح  موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات {الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة - فنون " - كليات التمريض}

 

موعد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2022 

أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ، عقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من الثلاثاء  6/9/2022 حتى الخميس 8 /9 /2022

 

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية


يحتاج الطلاب بعد إعلان النتيجة إلى تجهيز عدد من الأوراق ووضعها فى ملف لتقديمها إلى الكليات والمعاهد التى تم ترشيحهم لها.

استمارة شهادة الدبلوم الفني.
أصل شهادة الميلاد.
6 صور شخصية.
صورة من بطاقة الرقم القومي.
نموذج 6 جند.
شهادة الحصول على لقاح كورونا.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 


المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.14
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 98.14
معهد فنى صحى الزقازيق 97.14
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 92.11
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 92.00
اقتصاد منزلي حلوان 91.79
تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 96.58
المعهد الفني الصحي بالمنصورة 96.43
المعهد الفني الصحي بالإسكندرية 96.07
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة هندسة بمصروفات 92.63
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 92.57
كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 92.29
المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية 92.21
 

وننشر خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:


• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني  www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي:
1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية. 
2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية - التمريض).
• ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس  - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المُدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.
•  تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.
• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.
• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
•  يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يُسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.
•  تلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية والتمريض حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.
•  يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، حيث لن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

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