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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان موعد ومكان جنازة والد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي

امير توفيق
امير توفيق

أعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الاهلي، عن وفاة والده، اليوم الاحد، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "‏انا لله وانا اليه راجعون،  ابي الحبيب في ذمة الله. برجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة.


وتابع "صلاة الجنازة غدا الاثنين بعد صلاة الظهر في مسجد الصديق بمساكن شيراتون  والدفن بمقابر العائلة بالروبيكي"

 


ويعد أمير توفيق واحداً من أبناء الأهلي الذين تربوا بين جدرانه وكان حارساً للمرمي قبل أن يعتزل اللعب في وادي دجلة ثم يسافر للحصول علي دورات في التسويق الرياضي ثم عمل مديراً للتسويق بالأهلي في وقت المجلس السابق ثم أنتقل مديراً لتسويق شركة صلة الرياضية وعاد من جديد بقرار مجلس الإدارة الي النادي الاهلي
لتولى منصب مدير لجنة التعاقدات في النادي.

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