بمشاركة قوات من 27 دولة.. انطلاق مناورات الأسد المتأهب في الأردن.. شاهد

انطلقت في الأردن، الأحد، مناورات "الأسد المتأهب"، والتي تستمر حتى 15 سبتمبر الجاري، وبمشاركة 27 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وقال الجيش الأردني في بيان إن هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة، ستجرى من 4 إلى 15 سبتمبر الجاري.

وذكر أن مناورات "الأسد المتأهب" تهدف إلى "العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية".

وأضاف البيان أن "هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب .. ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع".

وتابع "سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية.. والتي سيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعاضل التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها".

ويشارك في مناورات "الأسد المتأهب" كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والنرويج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان واستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة الى الأردن.

الجيش الكويتي يشارك في تمرين (الأسد المتأهب) والذي انطلق صباح اليوم بنسخته العاشرة في المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة دول شقيقة وصديقة



يتبع pic.twitter.com/voOXstSAe1 — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 4, 2022

من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مناورات "الأسد المتأهب في الأردن تؤكد التزامنا بالدفاع عن المنطقة ومواجهة التهديدات المستمرة".

بيان من القيادة المركزية الأميركية بمناسبة إنطلاق فعاليات تمرين "الأسد المتأهب" في المملكة الأردنية الهاشمية@ArmedForcesJO @USEmbassyJordan pic.twitter.com/32gsLgnwWc — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) September 4, 2022

ولفتت في بيان إلى مشاركة نحو 1700 من أفراد الجيش الأمريكي و2200 من القوات المسلحة الأردنية في مناورات "الأسد المتأهب"، و591 عنصرا من قوات التحالف التابعة لـ28 دولة.

وكانت آخر مناورات مشتركة موسعة أجريت في 2019 قبيل انتشار جائحة كورونا بمشاركة 28 دولة، في الفترة من 25 أغسطس حتى 5 سبتمبر.

وينفذ تمرين "الأسد المتأهب" على أراضي الأردن منذ عام 2011 في مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية، وبمشاركة واسعة من مختلف الأسلحة البرية والجوية والبحرية.