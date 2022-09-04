بمليار جنيه.. الزراعة توضح طريقة الاستفادة من مبادرة التمويل الأخضر

كشف الدكتور محمد القرش٫ المتحدث باسم وزارة الزراعة٫ تفاصيل مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية بمليار جنيه لتمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين.

وقال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة "dmc": "هذه المبادرة تم إطلاقها ضمن اجتماعات مجلس الأمناء لبرنامج التنمية الزراعية ADP ، موضحا أن "برنامج التنمية الزراعية ADP هو أحد البرامج التمويلية التي تنفذها وزارة الزراعة لخدمة فئات محددة للقطاع الزراعي وهي فئة صغار المزارعين، وفئة السيدات وبعض الفئات التي لا تستطيع الحصول على فرصة عمل، فيتم تدعيمها للحصول على برامج تمويلية".

وأضاف: "يتم من خلال هذا البرنامج تدعيم بعض الفئات للحصول على برامج تمويلية، وهذا البرنامج قام بإقراض مبالغ كبيرة تتجاوز 9 مليار جنيه لخدمة ودعم وتمكين قطاع سكان المناطق الريفية، مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية مبادرة مهمة".

وأشار إلى أن "أي شخص يرغب في الاستفادة من مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية يمكنه التقدم بشكل مباشر لأي بنك من البنوك المشاركة في المبادرة لتقديم الطلب ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال الطلب للحصول على الموافقة والاعتماد من إدارة مجلس أمناء البرنامج".

واسترسل محمد القرش: "هناك إجراءات لتسهيل الاستفادة من المبادرة٫ وهناك حرص على تمكين ودعم الشباب"، مضيفا: "الأمر ليس تمويليا فقط، بل تنمويا أيضا لدعم القرية المصرية وفق لرؤية الدولة التي تعمل على تطوير مصادر الدخل والمعرفة وفي كل القطاعات ومجالات الحياة".