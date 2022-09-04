سيدات تنس الطاولة يتأهلن إلى نهائي الفرق في بطولة أفريقيا بالجزائر

فاز منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة على منتخب الجزائر بنتيجة 3-0 في منافسات الفرق ببطولة إفريقيا للكبار، المقامة حاليا في الجزائر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري.

ويتأهل منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة، بهذا الفوز، للمباراة النهائية التي ستقام غدا ليلاقي المنتخب التونسي الذي تمكن من تخطي منتخب موريشيوس في نفس الدور.

مثل منتخب مصر في المباراة دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي والاء يحيى ويسرا حلمي.

كان منتخب مصر للرجال وللسيدات لتنس الطاولة نجح في التأهل لنصف نهائي منافسات البطولة.

وتمكن منتخب السيدات من تحقيق الفوز بالأمس على منتخب زامبيا وأنجولا، فيما فاز منتخب مصر على منتخبي الكاميرون والجزائر، ليتصدر المنتخبان المجموعة.

وتضم قائمة منتخب مصر 5 لاعبين على صعيد الرجال ومثلهم على صعيد السيدات حيث يتكون منتخب الرجال من كل من عمر عصر وخالد عصر و محمد البيلي ومحمد شومان وأحمد علي صالح، فيما يضم منتخب السيدات كل من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي والاء يحيى ويسرا حلمي.

ويترأس البعثة حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وماجد عاشور المدير الفني للمنتخب، وعماد مصيلحي مدرب الرجال، وجيهان السيد مدربة للسيدات.

ويتواجد رفقة البعثة معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية من أجل حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للعبة على هامش منافسات البطولة.