عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات تنس الطاولة يتأهلن إلى نهائي الفرق في بطولة أفريقيا بالجزائر

منتخب تنس الطاولة
منتخب تنس الطاولة

فاز منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة على منتخب الجزائر بنتيجة 3-0 في منافسات الفرق ببطولة إفريقيا للكبار، المقامة حاليا في الجزائر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري.

ويتأهل منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة، بهذا الفوز، للمباراة النهائية التي ستقام غدا ليلاقي المنتخب التونسي الذي تمكن من تخطي منتخب موريشيوس في نفس الدور.

مثل منتخب مصر في المباراة دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي والاء يحيى ويسرا حلمي.

كان منتخب مصر للرجال وللسيدات لتنس الطاولة نجح في التأهل لنصف نهائي منافسات البطولة.

وتمكن منتخب السيدات من تحقيق الفوز بالأمس على منتخب زامبيا وأنجولا، فيما فاز منتخب مصر على منتخبي الكاميرون والجزائر، ليتصدر المنتخبان المجموعة.

وتضم قائمة منتخب مصر 5 لاعبين على صعيد الرجال ومثلهم على صعيد السيدات حيث يتكون منتخب الرجال من كل من عمر عصر وخالد عصر و محمد البيلي ومحمد شومان وأحمد علي صالح، فيما يضم منتخب السيدات كل من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي والاء يحيى ويسرا حلمي.

ويترأس البعثة حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وماجد عاشور المدير الفني للمنتخب، وعماد مصيلحي مدرب الرجال، وجيهان السيد مدربة للسيدات.

ويتواجد رفقة البعثة معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية من أجل حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للعبة على هامش منافسات البطولة.

منتخب مصر الجزائر تنس الطاولة مصر منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (1)-(3) في الدوري الإنجليزي

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

شادي حسين.. قناص سيراميكا كليوباترا وهدافه التاريخي

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

كله إلا قطع العيش.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال والخطيب؟

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

خليته زي أختها.. انتقام وحشي لـ سيدة من زوجها في المطرية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السعودي ينقل للرئيس السيسي رسالة من الأمير محمد بن سلمان..ماذا قال؟

محمد أبو العينين ونجله طارق يقدمان واجب العزاء للخطيب في وفاة شقيقته|صور

التعليم تقرر فتح الأندية الصيفية في المدارس حتى 18 سبتمبر

عندها بنت شبهها ولا شائعة؟!.. صور وضعت ياسمين صبري في مأزق|شاهد

شاهد ملخص وأهداف مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الملكة إليزابيث مذعورة والأمير تشارلز مكتئب..قنابل هاري وميجان النووية تهز قصر باكينجهام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل طاجن بطاطس في الفرن

بالشنطة والكعب العالي.. سباحة تمشي على رأسها تحت الماء |فيديو

مش هتصدق| سعر فستان خطيبة ولي العهد الأردني بعيد ميلاد الملكة رانيا

بينيلوبي كروز تتألق في أول ظهور لها بمهرجان فينيسيا السينمائي قبل عرض فيلمها L'immensità

فيديو

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

تسول إلكتروني.. تدعي مرض ابنها وتجمع الأموال وتختفي |فيديوجراف

مش طبيعية.. فيديو لسيدة حامل يثير الجدل على السوشيال ميديا

من أزمتها مع مفيد فوزى إلى هجومها على محمد عطية.. ياسمين عز المثيرة للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ