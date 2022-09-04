ماهر همام ومصطفى شوبير ينعيان والد أمير توفيق

نعى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي والد أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات في النادي الأهلي، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد.



وكتب شوبير فى تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "البقاء لله في وفاة والد الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته"



وحرض ماهر همام نجم النادى الأهلي السابق علي تقديم العزاء وكتب "خالص العزاء لـأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في وفاة المغفور له والده ، اسأل الله العلي القدير أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته"





ويعد أمير توفيق واحداً من أبناء الأهلي الذين تربوا بين جدرانه وكان حارساً للمرمي قبل أن يعتزل اللعب في وادي دجلة ثم يسافر للحصول علي دورات في التسويق الرياضي ثم عمل مديراً للتسويق بالأهلي في وقت المجلس السابق ثم أنتقل مديراً لتسويق شركة صلة الرياضية وعاد من جديد بقرار مجلس الإدارة الي النادي الأهلي لتولى منصب مدير لجنة التعاقدات في النادي.