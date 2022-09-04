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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بينهن من تزوجت 10 مرات.. فنانات اعترفن بغلطة العمر بسبب الشهرة

فنانات
فنانات

إلهام شاهين، وسهير رمزي، وغادة إبراهيم، أشهر من عمل في مجال الفن ولم ينجبن، فدائما ما يراود حلم الشهرة الكثيرين، وخاصة في مجال الفن والتمثيل، للانطلاق نحو نجومية لامعة دائمة.

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طريق الشهر والنجومية، ليس سهلا فلابد من الموهبة الحقيقية والقبول الغير عادي، فهناك عقبات دون أن تدري تجد نفسك تتخطاها وهى الزواج وتذهب إلى رفض الإنجاب، الذي يشغل البال بمسئوليته عن كل شيء، وخاص في العمل الفني، والذي يتطلب مجهود وشبه تفرغ تام.


ومن ضمن النجمات اللاتي رفضن الإنجاب بشكل قاطع بل وذهبن للإجهاض وعرضن حياتهن للخطر، رغم تعدد الزيجات الفنانة الشهيرة سهير رمزي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة غادة إبراهيم، وخرجن في مناسبات عدة لكشف تفاصيل هذا الأمر.

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قمت بإجهاض نفسي 3 مرات متتالية

 

وخلال لقاء تليفزيوني، قالت الفنانة سهير رمزي: "لم أنجب بسبب حبي للعمل، وقمت بإجهاض نفسي 3 مرات متتالية، واتجوزت 10 مرات، منهم 8 كانت العصمة في إيدي، وأجهضت فى أول جوازة مرتين وزوجي طلقني وقتها، والجوازة الثانية أجهضت وزعل منى، وإحساسي إني أكون حامل لـ 9 أشهر، وبعد ذلك الجلوس مع المولود لمدة تصل لـ 3 سنوات، أى أن هناك 4 سنوات ابتعاد عن العمل، كنت بجهض ومعرفش إنه حرام، وعوضت ده فى القطط".

 

سقطت ثلاث مرات و جازفت بحملي لصالح الشغل

 

أما الفنانة غادة إبراهيم، فخرجت في برنامج تلفزيوني على قناة فضائية، لـ تكشف الكثير عن حبها للفن، وتفضيلها للتمثيل على الإنجاب، قائلة :"سقطت ثلاث مرات وجازفت بحملي لصالح الشغل، وكنت بنط من مسافة بعيدة تصل لـ ثلاث أمتار، حملي الثالث سقط، وأنا على المسرح".

 

لم تشعر مطلقا بالندم على قراري بعدم الإنجاب

 

وبالنسبة للفنانة إلهام شاهين، فكانت صاحبة موقف وقرار أكثر قسوة، ظهر هذا الأمر بعد كشفت تفاصيل مثيرة عن تفضيلها الفن على الإنجاب، وقالت: “لم تشعر مطلقا بالندم على قراري بعدم الإنجاب، ولم ولن أستطيع تخصيص الوقت والمجهود لرعاية طفل، وأجهضت مرتين ومش ندمانة”.

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