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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الطبيعة تفاجئ متسلقو الجبال بـ بركان ضخم.. فكان هذا مصيرهم

صدى البلد

بينما كان يمارس مجموعة هواياتهم المفضلة في تسلق الجبال، فاجئتهم الطبيعة بـ ثورة بركان فأنتهى حال ستة أشخاص على الأقل بـ الوفاة أثناء تسلقهم أعلى بركان نشط في أوراسيا في منطقة كامتشاتكا بشرق روسيا.

رحلة بحث مستمرة

لا يزال رجال الإنقاذ غير قادرين على الوصول إلى ستة متسلقين آخرين في بركان Klyuchevskaya Sopka بسبب سوء الأحوال الجوية، على الرغم من الجهود المتجددة يوم الأحد.

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يُعتقد أن اثنين من المتسلقين يحتمون في مخيم على ارتفاع 3300 متر فوق مستوى سطح البحر ، وأربعة آخرين في خيمة على ارتفاع 4000 متر.

جميع المتسلقين هم من الرعايا الروس، وقالت وسائل إعلام محلية إن المجموعة المكونة من 12 فردًا والتي تضم مرشدين ، بدأت الصعود إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 4754 مترًا يوم الثلاثاء.

البركان ينهي حياة المتسلقين

لكن بعد أربعة أيام ، يوم السبت  يُعتقد أن أربعة متسلقين قتلوا على الفور بعد سقوطهم على ارتفاع حوالي 4000 متر، ثم مات اثنان آخران بعد ذلك بوقت قصير.

وبحسب ما ورد أصيب أحد المرشدين بكسر في ساقه ولم تُعرف على الفور حالة بقية المتسلقين، وقال فريق البحث والإنقاذ إن محاولة ثالثة للوصول إلى الناجين جرت يوم الأحد لكن الرياح الشديدة حالت دون هبوط طائرة هليكوبتر.

Klyuchevskaya Sopka - التي ترتفع أبراجها المخروطية المتناسقة فوق شبه جزيرة كامتشاتكا، هي جزء من البراكين الطبيعية لموقع كامتشاتكا للتراث العالمي لليونسكو.

يعتبر البركان مقدسًا من قبل بعض مجتمعات السكان الأصليين.

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