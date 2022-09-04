أستاذ علوم سياسية: إنشاء الإقليمية يبدأ من الاقتناع بالفكرة.. فيديو

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك ضرورة لوجد قناعة لنجاح فكرة الإقليمية في المنطقة، لأن هناك بعض الدولة ما زالت تعتمد على القوى الدولية للمساعدة، حتى مع الانسحاب الأمريكي من العالم العربي.



وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TEN"، الأحد، أن الجامعة العربية ما تزال مهمة، وهناك الكثير من المشاريع لتطويرها، مشيرًا إلى أن هناك آليات جديدة للتعاون تعتمد على الاقتصاد مثل منتدى شرق المتوسط ، وهناك منظومة جديدة تتشكل الآن في البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الألية الاقتصادية جزء أساسي لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن نقطة البداية لإنشاء الإقليمية في المنطقة العربية قائمة في المقام الأول بالاقتناع بهذه الفكرة.



وأضاف أن إنشاء الإقليمية قائم على احترام السيادة، وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وإعداد حوار لبناء الثقة، ثم الانتقال لإعداد مشاريع للتعاون، على غرار ما حدث في أوروبا.