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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هبوط اضطراري.. طيارون يغيرون مسار رحلة جوية بسبب راكب

صدى البلد

واجه ركاب طائرة خطرا كبيرا حتى ألقي القبض على رجل بريطاني في اليونان بعد قيامه بـ أعمال شغب مع ركاب وطاقم على متن رحلة جوية تابعة لـ شركة إيزي جيت، مما اضطر الطيارون لـ هجوم اضطراري.

كان الراكب المجرم البالغ من العمر 22 عامًا على متن طائرة من لندن جاتويك إلى بافوس في قبرص عندما وقع الحادث المزعوم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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هبوط اضطراري

أُجبرت الطائرة على التحويل والهبوط في وقت مبكر في سالونيك باليونان بسبب الاضطراب المبلغ عنه الذي كان سببه مجرم هدد الركاب.

استقبلته الشرطة فور وصوله ويواجه الآن عددًا من التهم في اليونان ، بما في ذلك تعريض سلامة النقل والركاب والطاقم للخطر.

بالإضافة إلى السلوك الجامح المزعوم، يُزعم أنه تم العثور على عدة زجاجات فارغة من المشروبات الكحولية على مقعد المجرم الذي بدا في الاعتداء على الركاب.

الوقوف بالمحكمة

مثل المجرم أمام المحكمة اليونانية أمس (السبت 3 سبتمبر) وهو محتجز قبل مثوله أمام قاضي التحقيق اليوم الاثنين، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيرد على التهم الموجهة إليه وسيقدم التماسًا يوم الاثنين ، أم أنه سيُمنح بعض الوقت للقيام بذلك.


ولم تكشف السلطات اليونانية عن هوية المشتبه به، وقال مصدر لصحيفة "ديلي ميرور":"يبدو أنه نادم وإنه صغير جدًا".

بيان شركة الطيران

وادعى متحدث باسم إيزي جيت في بيان أن الرجل كان "يتصرف بشكل مزعج"، وأضافوا أن إيزي جيت لا تتسامح مع السلوك المسيء.

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وجاء في البيان ما يلي: "يمكننا أن نؤكد أن الرحلة رقم EZY8935 من لندن جاتويك إلى بافوس في 2 سبتمبر، تم تحويلها إلى ثيسالونيكي واستقبلتها الشرطة لدى وصولها بسبب تصرف أحد الركاب بشكل مزعج".

وأضافت الشركة :"في حين أن مثل هذه الحوادث نادرة ، فإننا نأخذها على محمل الجد ولا نتسامح مع السلوك التعسفي أو التهديد تجاه موظفينا، وسلامة ورفاهية الركاب وأفراد الطاقم على رأس أولوياتنا دائمًا".

ركاب طائرة اليونان رحلة هجوم اضطراري

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