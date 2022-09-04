ميدو يعلن عن صفقات جديدة في الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو عن تعاقد الزمالك مع 4 صفقات مميزين خلال فترة الميركاتو.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك عازم على استكمال مشوار حصد الألقاب والبطولات" .



أضاف: "تجديد عقد زيزو رسالة لكون الزمالك عازم على حصد لقب دوري أبطال أفريقيا وكذلك الدوري للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخه" .



وواصل: "الزمالك سيتعاقد مع 4 صفقات جامدين جدا، اتنين في مركز خط الوسط، وظهير أيمن وحارس مرمى" .



وختم حديثه قائلا: "أقول لجمهور الزمالك لا تقلقوا، كل التحية لمجلس إدارة الزمالك على مجهوده".

