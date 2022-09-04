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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يعلن عن صفقات جديدة في الزمالك

ميدو
ميدو

كشف أحمد حسام ميدو عن تعاقد الزمالك مع 4 صفقات مميزين خلال فترة الميركاتو.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك عازم على استكمال مشوار حصد الألقاب والبطولات" .

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أضاف: "تجديد عقد زيزو  رسالة لكون الزمالك عازم على حصد لقب دوري أبطال أفريقيا وكذلك الدوري للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخه" .


وواصل: "الزمالك سيتعاقد مع 4 صفقات جامدين جدا، اتنين في مركز خط الوسط، وظهير أيمن وحارس مرمى" .


وختم حديثه قائلا: "أقول لجمهور الزمالك لا تقلقوا، كل التحية لمجلس إدارة الزمالك على مجهوده".
 

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