كأس دوري الأبطال في الزمالك.. ميدو يحذر منافسي الزمالك بإفريقيا بسبب زيزو

أثنى أحمد حسام ميدو على أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقب تجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زيزو فكر أن الزمالك سيمنحه الانتقال إلى أوروبا وسيجعله لاعبا أساسيا في منتخب مصر، وزيزو لم يفكر في الأموال وإنما فكر في كرة القدم" .



أضاف: "زيزو ضرب مثل لكل لاعبي مصر، في الإخلاص للمكان الذي صنع اسمه، وهو الزمالك".



وواصل: "زيزو حسبها كورة وأحب اللاعب الذي يحسبها كرة قدم، وأوجه التحية لوالد زيزو صاحب فكر محترف ويفكر لمصلحة نجله" .



وختم حديثه قائلا: "أوجه التحية لمجلس الزمالك ومرتضى منصور فهو فكر في فرحة الجماهير ولم يفكر في الأموال، مهما جلب الزمالك من صفقات، لن تكون هناك أي صفقة أهم من تجديد عقد زيزو، تجديد عقد اللاعب؛ رسالة لجميع المنافسين في إفريقيا أن الزمالك عازم على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ورسالة لكل المنافسين في الدوري المصري على حصد لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخه".