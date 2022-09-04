أخبار الزمالك .. رتوش بسيطة تفصل محمود علاء عن فيوتشر.. الصفقات الجديدة تشارك في التدريبات الجماعية

أخبار نادي الزمالك .. شهد نادي الزمالك على مدار اليوم العديد من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة التي يرصدها موقع صدي البلد في التالي:-

رتوش بسيطة تفصل نجم دفاع الزمالك عن الانضمام إلى فيوتشر



أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، أن هناك رتوش أخيرة تفضل محمود علاء، نجم نادي الزمالك من الانضمام إلى صفوف فريق فيوتشر.



شباب الزمالك ينتظمون في التدريبات الجماعية

انتظم لاعبو الزمالك الشباب في التدريبات الجماعية اليوم الأحد بشكل طبيعي بعد حصولهم على راحة من مران أمس.

قبل كأس لوسيل.. صفقات الزمالك الجديدة تشارك في التدريبات الجماعية

شارك السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الأبيض خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

فيريرا يفسد إتمام تعاقد الزمالك مع حارس المحلة ويرحب بعودة صلاح

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل عن حصول نادي الزمالك على توقيع عمرو شعبان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رئيس البنك الأهلي يكشف موقف التعاقد مع ثنائي الزمالك



أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن المفاوضات مع الايفواري رزاق سيسه لاعب

الزمالك السابق، لم تنته بعد ولم يوقع حتى الآن.

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة



كشف أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، عن آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع إنبي لضم جون إيبوكا مهاجم الفريق.



قبل مواجهة الزمالك.. الهلال السعودي يفوز على الفتح بهدف في الدوري





نجح نادي الهلال في الفوز بهدف دون رد على نظيره الفتح، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي