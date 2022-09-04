فيوتشر يصدم الزمالك والأهلي .. تفاصيل

علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن مفاوضات الزمالك والأهلي لضم لاعبي فيوتشر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وترددت أنباء في الأيام الماضية باقتراب عمر كمال لنادي الزمالك ووبوبو للنادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد.

أكد أحمد دياب في تصريحات تليفزيونية ، أن فيوتشر سوف يحتفظ بقوام فريقه الأساسي الموسم المقبل ولن يرحل أي لاعب لحاجة الفريق لهم في الفترة المقبلة.

وقال دياب : لا استطيع الحديث عن نادي فيوتشر، أنا رئيس شركة الكرة ولست رئيس النادي، وليد دعبس هو من يدير الكرة في النادي.

وشدد دياب علي أنه لا يستطيع الإجابة على لسان مجلس إدارة النادي سواء عن عمر كمال عبد الواحد أو بوبو.

وتابع ، مجلس ادارة نادي فيوتشر تجمعه علاقات جيدة بكل الأندية، المجلس لم يغلق الباب أمام نادي أو إدارة، ولكنه يسعى للاستفادة هو الآخر، ما أعرفه أنهم محتفظين بالقوام الأساسي للفريق.