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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة سوبر ومدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

بعد أحمد أيمن منصور.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع سوبر

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن نادي الزمالك حصل على توقيع مدافع سوبر، تمهيداً لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
 

بعد جلسة مطولة مع حسام غالي .. الألماني روزه يقترب من تدريب الأهلي

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع الألماني مارك روزه مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ السابق، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

رتوش بسيطة تفصل نجم دفاع الزمالك عن الانضمام إلى فيوتشر

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، أن هناك رتوش أخيرة تفصل نجم دفاع نادي الزمالك من الانضمام إلى صفوف فريق فيوتشر.

أعلى راتب حارس في مصر.. أبو جبل ينضم لصفوف البنك الأهلي| تفاصيل

أعلن الإعلامي مهيب عبدالهادي، انضمام محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، إلى صفوف فريق البنك الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

اختفى.. أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح.. شاهد

فتح مايكل أوين، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، النار على  المصري محمد صلاح، بعد أدائه مع الريدز خلال المباريات الماضية.

8 لاعبين جدد يعلنهم مدرب منتخب مصر أبرزهم طارق حامد

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين المختارة لمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر الجاري والذي يتخلله وديتين أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومي ٢٣ و ٢٧ من الشهر الجاري، واللاعبون هم : محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، سام مرسي.
 

عمره 52 سنة ومرشح بقوة.. معلومات مهمة عن مدرب الأهلي المحتمل

بات  آدي هوتر مدرب كرة القدم النمساوي  أحد المُرشحين بقوة لتدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

فرج عامر: الألماني مارك روزه المدرب الجديد للنادي الأهلي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن الألماني مارك روزه، هو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش.

ترتيب صادم لـ محمد صلاح في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

لم يتواجد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول، في المراكز الأولى من قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

الأهلى الزمالك الأخبار الرياضية مارك روزه محمد صلاح

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