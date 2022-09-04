بعد أحمد أيمن منصور.. الزمالك يحصل على توقيع مدافع سوبر

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن نادي الزمالك حصل على توقيع أحمد حكم، مدافع فريق سموحة، تمهيداً لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “الزمالك يحصل على توقيع أحمد حكم مدافع سموحة”.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن مؤخراً عبر تصريحات تليفزيونية ضم اللاعب أحمد أيمن منصور إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موعد مباراة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل

تنتظر جماهير فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مواجهة الفريق المرتقبة أمام الهلال السعودي في بطوله كأس سوبر لوسيل والتي ستقام في الدوحة بقطر.

ونجح فريق الهلال السعودي في حجز المقعد الأول في المباراة عقب التتويج ببطولة الدوري السعودي، بينما نجح الزمالك في خطف البطاقة الثانية عقب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وتقام المباراة على هامش افتتاح استاد لوسيل الذي يعد من أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يسع أكثر من 80 ألف مشجع، حيث يقع الاستاد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال العاصمة الدوحة.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي

وتقام مباراة كأس سوبر لوسيل في التاسع من سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كاس سوبر لوسيل

وتذاع مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي عبر شبكة قنوات “بي ان سبورتس” والكأس القطرية، كما تذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس 1” المصرية.

ويعلق على المباراة كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

