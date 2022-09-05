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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ظبطت دماغي .. الموسيقار شادي مؤنس: دراستي للهندسة ساعدتني في الموسيقى.. فيديو

شادي مؤنس
شادي مؤنس

حل الموسيقار شادي مؤنس، ضيفا على الإعلامية ندى رضا، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".


وقال الموسيقار شادي مؤنس،: "دراستي للهندسة ساعدتني في الموسيقى لأن أساسها الفيزياء"، متابعا: "الهندسة تعلمني كيفية ترتيب الأفكار وتنظيم الوقت".


وأشار الموسيقار شادي مؤنس،: "الهندسة أفادتني كثيرا سواء في طريقة التكفير، وظبطت دماغي بشكل معين، وجعلتني أقدم في المزيكا بتفكير منظم أكثر".

 

بطلع أحسن ما عندي


وأضاف الموسيقار شادي مؤنس،: "بشتغل بحب في أي مجال أعمل فيه، وبطلع أحسن ما عندي في أي مجال وبحاول أبدع في شغلي سواء في الهندسة أو المزيكا".
 

ظبطت دماغي الموسيقار شادي مؤنس شادي مؤنس الموسيقى ندى رضا الإعلامية ندى رضا

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