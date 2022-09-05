ظبطت دماغي .. الموسيقار شادي مؤنس: دراستي للهندسة ساعدتني في الموسيقى.. فيديو

حل الموسيقار شادي مؤنس، ضيفا على الإعلامية ندى رضا، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".



وقال الموسيقار شادي مؤنس،: "دراستي للهندسة ساعدتني في الموسيقى لأن أساسها الفيزياء"، متابعا: "الهندسة تعلمني كيفية ترتيب الأفكار وتنظيم الوقت".



وأشار الموسيقار شادي مؤنس،: "الهندسة أفادتني كثيرا سواء في طريقة التكفير، وظبطت دماغي بشكل معين، وجعلتني أقدم في المزيكا بتفكير منظم أكثر".

بطلع أحسن ما عندي



وأضاف الموسيقار شادي مؤنس،: "بشتغل بحب في أي مجال أعمل فيه، وبطلع أحسن ما عندي في أي مجال وبحاول أبدع في شغلي سواء في الهندسة أو المزيكا".

