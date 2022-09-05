شادي مؤنس يكشف مفاجأة عن علاقته بـ علي الحجار.. ويؤكد: الهندسة ساعدتني في الموسيقى

حل الموسيقار شادي مؤنس، ضيفا على الإعلامية ندى رضا، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".



وتحدث الموسيقار شادي مؤنس، عن علاقته بالفنان علي الحجار، قائلا: "علي الحجار أخويا الكبير علاقتي به قديمة وهي علاقة أخويه بشكل كبير، وبيزعل مني عندما أقول له أبويا".



وأضاف: "بيني وبين علي الحجار علاقة إنسانية على المستوى الإنساني كبيرة، أما على المستوى الفني أنا بحب من وأنا طفل صغير، وكان حلم من أحلامي أني اشتغل معاه، وهو أول من اشتغلت معه".



متربي على شغله



وأشار: "الشغل اللي اشتركنا فيه مع بعض حقق نجاح كبير"، مضيفا: "أنا متربي على شغل الأستاذ علي الحجار"، مؤكدا: "الأستاذ علي الحجار أثر بشكل كبير على طفولتي".



الموسيقار شادي مؤنس: دراستي للهندسة ساعدتني في الموسيقى

قال الموسيقار شادي مؤنس،: "دراستي للهندسة ساعدتني في الموسيقى لأن أساسها الفيزياء"، متابعا: "الهندسة تعلمني كيفية ترتيب الأفكار وتنظيم الوقت".

وأشار الموسيقار شادي مؤنس،: "الهندسة أفادتني كثيرا سواء في طريقة التكفير، وظبطت دماغي بشكل معين، وجعلتني أقدم في المزيكا بتفكير منظم أكثر".



بطلع أحسن ما عندي

وأضاف الموسيقار شادي مؤنس،: "بشتغل بحب في أي مجال أعمل فيه، وبطلع أحسن ما عندي في أي مجال وبحاول أبدع في شغلي سواء في الهندسة أو المزيكا".

شادي مؤنس: اتمنى تقديم موسيقى تصويرية لعمل مثل Game Of Thrones

تحدث الموسيقار شادي مؤنس، عن أكثر الملحنين تأثيرا في مسيرته الفنية، قائلا: تأثرت بالاستاذ عمار الشريعي وفاروق شرنوبي وفريد الأطرش ومحمد فوزي ومحمود الشريف".

وأضاف "شادي مؤنس" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: الأستاذ علي الحجار أثر بشكل كبير على طفولتي، مشيرا إلى أن تترات المسلسلات تتم من روح المسلسل.



التتر عمل درامي متكامل



واسترسل: "التتر عمل درامي متكامل ومرتبط بشكل أساسي بالمسلسل، موضحا:" في فترة أصبح التتر منفصل عن فكرة المسلسل وهذا أمر خاطئ".



وفيما يخص أعماله الموسيقية، أوضح أنه يختار أعماله بحساسية كبير، وخاصة بعد مشاركته في تتر مسلسل "جزيرة غمام"، لافتا: " نفسي أعمل موسيقى تصويرية لعمل زي Game Of Thrones".